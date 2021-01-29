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"Звучит до невозможности скучно?": В Дании объявили Россию военной сверхдержавой

29 января 2021, 13:45  •  131 • Политика
Экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен назвал Россию военной сверхдержавой, какой она стала при правлении Владимира Путина. "Звучит до невозможности скучно?" - иронично отметил он и отрезвил своим заявлением страны, рассчитывающие на увядание нашей страны.
По словам экс-министра, во время пандемии он изучил книгу издательства DJØF под названием "Россия как военная сверхдержава".
"Звучит до невозможности скучно? На самом деле это не так, могу вас заверить", - написал он для издания Berlingske.
По словам Йенсена, всё гораздо серьёзнее, чем думают даже те, кто считает, что следит за мировыми событиями. Он отметил, что за двадцать с лишним лет правления Владимир Путин приложил все усилия, чтобы вернуть стране статус сверхдержавы, и ему это удалось. Экс-министр подчеркнул, что у России остаются слабые места, но они компенсируются мощью в других областях.
Он также добавил, что и в воздухе, и на суше, и на воде Россия вновь стала сверхсильна и готова "огрызаться". Он отметил, что о профессионализме российской армии говорят события в Крыму – не успели даже моргнуть другие страны, в том числе и Украина, как мощная, хорошо обученная армия взяла полуостров под свою защиту без единого выстрела.

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