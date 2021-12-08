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"Звонок Байдена" Путину изобразили в карикатуре
08 декабря 2021, 00:10 • 137 • Политика
Американские карикатуристы мгновенно отреагировали на ситуацию, произошедшую во время приветствия двух лидеров - США и России.
Во вторник, 7 декабря, состоялся телемост между президентами России и США. Основная часть переговоров была закрыта для прессы. Предварительно сообщалось, что лидеры беседовали тет-а-тет, однако потом выяснилось, что у Байдена была своя "группа поддержки".
В Сети также не преминули подшутить над поведением американского лидера, который во время приветствия не сразу отреагировал на слова Путина. Решив технические трудности, американский лидер двумя руками помахал коллеге из России и произнес: "Хеллоу!"
Американские карикатуристы тут же отреагировали на этот казус в начале онлайн-саммита. Они изобразили, будто Байден звонит по телефону, чтобы вызвать рум-сервис.
В телеграм-канале "Силовики" отметили, что президент США на встрече был со своей "свитой".
"Ты один приходи. Мы тоже одни придём", - иронично поддел автор телеграм-канала "Силовики".
В паблике "Вы слушали Маяк" сообщили про версию, почему Байден так обрадовался и засмеялся, когда заработал микрофон в начале встречи.
"Джо не знал, что кнопочку mute удалённо нажал офицер КГБ", - иронично заметил автор телеграм-канала "Вы слушали Маяк".
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