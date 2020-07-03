Большинство жителей КНР, которые высказывались на тему российской Конституции, отметили поправку об обнулении президентских сроков. Так, например, китайский пользователь с ником Аномальная единица заявил, что президент РФ Владимир Путин пользуется огромной поддержкой в обществе, в отличие от некоторых западных коллег. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на китайское издание "Гуаньча".

Успех Путина очевиден для всех, поэтому то, что он останется в должности, не заслуживает осуждения. Что касается Трампа, то он пробыл на посту президента всего один срок, а люди его уже не выносят, - отмечает читатель. То, что Путин остаётся на своём посту, - это хорошо и для русских, и для нас, - соглашается пользователь с ником Невозмутимый Гриффиндор.

Некий Guan_15623587593 заметил, что принятие поправок и обнуление сроков стало небольшой победой над Западом, который всячески пытается подчинить себе Россию.

То, что Путин остаётся в должности, - это звонкая пощёчина Европе и США. Когда Ельцин учил Россию западной демократии, это принесло той лишь одни бедствия. Западная демократия совершенно не подходит России, - считает пользователь.

Ван Танцин в свою очередь добавил, что новая российская Конституция идёт в ногу со временем. Она реорганизовала административный аппарат таким образом, что он стал более эффективным и сбалансированным.