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"Звонкая пощёчина Европе и США": Китайцы заявили о победе России

03 июля 2020, 17:00  •  119 • Политика
Китайцы положительно оценили внесение поправок в Конституцию РФ. Они назвали это победой над Западом, которому сильная Россия никогда не была нужна.
Большинство жителей КНР, которые высказывались на тему российской Конституции, отметили поправку об обнулении президентских сроков. Так, например, китайский пользователь с ником Аномальная единица заявил, что президент РФ Владимир Путин пользуется огромной поддержкой в обществе, в отличие от некоторых западных коллег. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на китайское издание "Гуаньча".
Успех Путина очевиден для всех, поэтому то, что он останется в должности, не заслуживает осуждения. Что касается Трампа, то он пробыл на посту президента всего один срок, а люди его уже не выносят, - отмечает читатель.
То, что Путин остаётся на своём посту, - это хорошо и для русских, и для нас, - соглашается пользователь с ником Невозмутимый Гриффиндор.
Некий Guan_15623587593 заметил, что принятие поправок и обнуление сроков стало небольшой победой над Западом, который всячески пытается подчинить себе Россию.
То, что Путин остаётся в должности, - это звонкая пощёчина Европе и США. Когда Ельцин учил Россию западной демократии, это принесло той лишь одни бедствия. Западная демократия совершенно не подходит России, - считает пользователь.
Ван Танцин в свою очередь добавил, что новая российская Конституция идёт в ногу со временем. Она реорганизовала административный аппарат таким образом, что он стал более эффективным и сбалансированным.

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