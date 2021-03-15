"Звонит Путин разъярённый": Гордон выдал инсайд о "33 богатырях"

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что спецоперация с 33 вагнеровцами была самой крупной операцией Украины и НАТО против РФ и Белоруссии. В свою очередь Гордон выдал свой инсайд о "33 богатырях", рассказав, как Путин звонил "разъярённый".

Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова. Последний заявил, что спецоперация с 33 вагнеровцами была самой крупной операцией Украины и НАТО против РФ и Белоруссии.

Гордон в свою очередь выдал свой инсайд - якобы тогда он разговаривал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и последний обещал ему, что вагнеровцев выдадут Украине.

Однако, по версии Гордона, потом, когда эта информация разошлась по Сети, Лукашенко получил звонок из Кремля.

"Звонит Путин разъярённый", - описал ситуацию Гордон, отметив, что потом в Минск прилетел самолёт с ФСБ, и Белоруссия якобы уже не могла сохранить договорённости с Киевом.