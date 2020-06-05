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"Звонил Платошкин. Угрожал": Меркури снова завалили вопросами

05 июня 2020, 10:55  •  62 • Политика
У блогера Илиаса Меркури появилась забавная традиция на злобу дня писать лаконичные твиты. "Звонил Платошкин. Угрожал", - коротко написал он. Пользователи активизировались и снова завалили блогера вопросами.
Николай Платошкин является лидером движения "За новый социализм". Сотрудники СК России 4 июля обыскали его квартиру и задержали политика. Против Платошкина возбуждено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам и распространение фейков, заведомо ложной информации.
Скриншот: Twitter/@imerkouri
Подписчик Меркури Тимур Гимадеев воспринял твит серьёзно и стал выяснять детали. Он предложил блогеру опубликовать запись разговора. Гимадеев поинтересовался, как Платошкин мог позвонить, если его в этот момент допрашивали следователи.
"Или он звонил вам раньше, а вы только сейчас решили эту новость опубликовать?" - задал очередной вопрос подписчик.
У остальных с чувством юмора оказалось всё в порядке. Один из подписчиков пожелал узнать, не стращал ли собеседник Меркури новым социализмом, другой спросил, не плакал ли в момент "беседы" другой политик - Павел Грудинин.
"Грозил повесить, когда придёт к власти?" - предположила пользовательница Александра @alexandra_sold.
"Чем [угрожал]? Акцию с кастрюлями под окнами устроит?" - выдвинул свою версию Александр @milordk.

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