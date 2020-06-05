"Звонил Платошкин. Угрожал": Меркури снова завалили вопросами

Николай Платошкин является лидером движения "За новый социализм". Сотрудники СК России 4 июля обыскали его квартиру и задержали политика. Против Платошкина возбуждено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам и распространение фейков, заведомо ложной информации.

Скриншот: Twitter/@imerkouri

Подписчик Меркури Тимур Гимадеев воспринял твит серьёзно и стал выяснять детали. Он предложил блогеру опубликовать запись разговора. Гимадеев поинтересовался, как Платошкин мог позвонить, если его в этот момент допрашивали следователи.

"Или он звонил вам раньше, а вы только сейчас решили эту новость опубликовать?" - задал очередной вопрос подписчик.

У остальных с чувством юмора оказалось всё в порядке. Один из подписчиков пожелал узнать, не стращал ли собеседник Меркури новым социализмом, другой спросил, не плакал ли в момент "беседы" другой политик - Павел Грудинин.

"Грозил повесить, когда придёт к власти?" - предположила пользовательница Александра @alexandra_sold.

"Чем [угрожал]? Акцию с кастрюлями под окнами устроит?" - выдвинул свою версию Александр @milordk.