"Звонил Киркоров. Угрожал": Меркури продолжил серию типичных твитов после скандала с десантниками

Бывший глава ВДВ Владимир Шаманов призвал поп-исполнителя Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников, в частности, за выложенный в Instagram ролик, в котором певец в тельняшке и берете исполняет юмористический номер. Кстати, представители Филиппа Киркорова уже заявили, что извиняться артист не будет. В лучшем случае, извинений следует требовать от продюсера юмористического сериала, о чём писали Nation News.

Журналист Илиас Меркури отреагировал на происходящее типичным твитом-шуткой. Написал: "Звонил Киркоров. Угрожал". Точно такой же твит Меркури оставлял и после ареста политика Николая Платошкина.

Подписчики Меркури иронию поддержали.

" Беги, Илиас, беги... это страшно", - написал @Parshin_AV, добавляя к посту фотографию Киркорова.

"Странно, раньше он только женщинам-журналисткам угрожал", - припомнил известный инцидент @ivanlednev1.

"А-а-а, так вот почему Румыния во враги Россию записала!" - добавил @Rivezzorro.