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"Звонил Киркоров. Угрожал": Меркури продолжил серию типичных твитов после скандала с десантниками

15 июня 2020, 14:00  •  194 • Политика
Журналист Илиас Меркури на волне резонансных событий оставляет один и тот же твит-шутку. На этот раз досталось певцу Филиппу Киркорову. Из-за комедийного ролика на артиста обиделись десантники, а мнение выразил генерал Шаманов.
Бывший глава ВДВ Владимир Шаманов призвал поп-исполнителя Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников, в частности, за выложенный в Instagram ролик, в котором певец в тельняшке и берете исполняет юмористический номер. Кстати, представители Филиппа Киркорова уже заявили, что извиняться артист не будет. В лучшем случае, извинений следует требовать от продюсера юмористического сериала, о чём писали Nation News.
Журналист Илиас Меркури отреагировал на происходящее типичным твитом-шуткой. Написал: "Звонил Киркоров. Угрожал". Точно такой же твит Меркури оставлял и после ареста политика Николая Платошкина.
Подписчики Меркури иронию поддержали.
"Беги, Илиас, беги... это страшно", - написал @Parshin_AV, добавляя к посту фотографию Киркорова.
"Странно, раньше он только женщинам-журналисткам угрожал", - припомнил известный инцидент @ivanlednev1.
"А-а-а, так вот почему Румыния во враги Россию записала!" - добавил @Rivezzorro.
Звонил Киркоров. Угрожал.
- Илиас Меркури (@imerkouri) June 14, 2020

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