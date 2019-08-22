"Звон в ушах до сих пор": Стариков объяснил украинке, куда бегут её сородичи в поисках молока

По словам Соколовской, чтобы люди вернулись домой, достаточно изменить налоговое законодательство. В свою очередь Стариков замечает, что украинскую корову кормят мало, а доят всё больше.

"В результате молока всё меньше, а люди в поисках него уезжают, а вам надо как-то это всё объяснить", - заявил Стариков в эфире программы "Время покажет" на Первом канале, отметив, что украинская власть считает, что то, что люди уезжают на Запад работать, - это хорошо.

В итоге Соколовская согласилась, что в перспективе 20 лет такая ситуация может привести к катастрофе. Она заверила, что уже сейчас принимаются меры, чтобы этого избежать, однако затруднилась озвучить, какие.

Журналистка говорила так эмоционально, что комментаторы в Twitter Старикова обратили на это внимание.

"Спорить с этой хабалкой - всё равно что против ветра писать", - написал @89101892241mail. "Дурацкий формат передачи, когда все говорят, но никто не слушает", - заметил @dobry_rus. "За её базаром умных слов не слышал. Звон в ушах до сих пор", - написал @Sanabor07.