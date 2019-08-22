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"Звон в ушах до сих пор": Стариков объяснил украинке, куда бегут её сородичи в поисках молока

22 августа 2019, 00:39  •  103 • Политика
Публицист Николай Стариков в своём Twitter показал, как он поспорил с украинской журналисткой Яниной Соколовской о будущем Незалежной. Женщина убеждена, что прозападная политика - правильный путь. Стариков же пытался объяснить ей, почему украинцы в таких обстоятельствах будут бежать "в поисках молока" из страны.
По словам Соколовской, чтобы люди вернулись домой, достаточно изменить налоговое законодательство. В свою очередь Стариков замечает, что украинскую корову кормят мало, а доят всё больше.
"В результате молока всё меньше, а люди в поисках него уезжают, а вам надо как-то это всё объяснить", - заявил Стариков в эфире программы "Время покажет" на Первом канале, отметив, что украинская власть считает, что то, что люди уезжают на Запад работать, - это хорошо.
В итоге Соколовская согласилась, что в перспективе 20 лет такая ситуация может привести к катастрофе. Она заверила, что уже сейчас принимаются меры, чтобы этого избежать, однако затруднилась озвучить, какие.
Журналистка говорила так эмоционально, что комментаторы в Twitter Старикова обратили на это внимание.
"Спорить с этой хабалкой - всё равно что против ветра писать", - написал @89101892241mail. "Дурацкий формат передачи, когда все говорят, но никто не слушает", - заметил @dobry_rus. "За её базаром умных слов не слышал. Звон в ушах до сих пор", - написал @Sanabor07.

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