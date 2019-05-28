"Звезда": патриотизм в правовом поле • 51 • Аналитика



В нашем случае все выглядит именно так.





Если сегодня задать серьезно вопрос на тему, есть ли в России цензура, то ответ, на мой взгляд, будет таким: пока еще нет, но работы ведутся.



Причем ведутся именно государством и его структурами.







Сегодня разбираем ТК «Звезда». Надеюсь, ни у кого не возникнет сомнений, что этот телеканал государственный, то есть живет за наш с вами счет. Кто сомневается, тот может устав найти в интернете без проблем, но вот самый интересный кусочек.







Итак, понимаем, что «Звезда» — абсолютно государственный канал. Со всеми входящими и исходящими последствиями.



Если по идее, то «Звезда» просто обязана задавать темп в военно-патриотическом воспитании. Рассказывать исторические вещи, комментировать… И более того, распространять свои материалы максимально по всем сайтам и страницам в интернете.



Но это по идее. А без идеи – целесообразность поступков некоторых сотрудников телеканала оставляет желать лучшего. К величайшему сожалению.



Но суть не в том. Проблема, на мой взгляд, заключается в следующем: ТК «Звезда» очень хорошо переваривает бюджетные деньги, но его смотрибельность год от года снижается. Поэтому телеканалу, теряющему просмотры, в первую очередь нужно... оправдание перед вышестоящими инстанциями. Соответственно — поиск виноватых в том, что канал не пользуется популярностью.



Ни для кого не секрет, что "Звезда" стремительно теряет позиции в интернете, поскольку именно в интернете, в отличие от ТВ, можно реально увидеть количество просмотров и интерес к программам. Честно и справедливо.



Если кому-то интересно, пусть он просто посмотрит на каналы "Звезды".



"Звезда Новости".





"Звезда".



Если посмотреть на исследования маркетинговых компаний, то становится понятно, что бюджетные миллиарды, щедро вваливаемые в «Звезду», просто сгорают в ее недрах. Не принося прибыли и не завоевывая новой аудитории. Согласитесь, 4,5 миллиарда рублей в год — и такое количество просмотров... На уровне, простите, некоторых топовых блогеров, работающих в системе игрового сегмента.











Понятно, что в первую очередь в этом виновато руководство компании, осуществляющее весьма своеобразную политику.



Вот о политике руководства мы и поговорим.



Кадровую сразу оставим за границами зоны интересов, в конце концов, это исключительно право руководства телеканала — набирать таких сотрудников. Если его, руководство, устраивает, что сотрудники постоянно являются объектами насмешек — это, в конце концов, дело исключительно внутреннее.



Однако почему-то с каждым годом мало того что желающих смотреть «звездные» передачи не становится больше, так еще и конкуренты как грибы после дождя растут! Пишут, снимают, говорят.



Открою для начала небольшую профессиональную тайну армейской закулисной кухни.



Все, что организуется в наших вооруженных силах под эгидой пресс-службы МО, предназначено исключительно для пяти каналов.



Список счастливчиков невелик: «Первый», «Россия», «RT», «Лайф» и, естественно, «Звезда».



В чем смысл этого списка? А вот в чем. Если офицер пресс-службы организует съемку какого-либо мероприятия, то ему исключительно важно наличие кого-то из этой пятерки. Потому что только в случае выхода материала на одном их этих каналов ему гарантируются «галочка» и зачет в проведении.



Остальные идут лесом. Они просто не важны. Но даже такой подход со стороны Минобороны результатов не приносит. Увы.



Но говорить о всеобщем охвате… Впрочем, никто и не говорит. И все прекрасно знают, как накручиваются просмотры в «Ютубе» на каналах. Всех все устраивает.



Не устраивает «Звезду» только то, что, как ни накручивай, динамики нет. Когда много энтузиазма – это хорошо. Но когда у выступающего в кадре просто нет должного понимания предмета разговора – это печально. Но «звездных» все устраивает, ибо бюджет. Поставь завтра канал на самообеспечение – и еще один кандидат на банкротство готов, причем с момента подписания.



Но вместо того чтобы совершенствоваться и работать над качеством передач, канал «Звезда» решил пойти совершенно другим путем.



На днях интернет-сообщество было неслабо так вовлечено в обсуждения. Причиной тому стала блокировка канала видеоблогера-стримера Кирилла Федорова (Alconafter).







Весьма известная личность в мире всяких «тундр» и «танков», кому-то он нравится, кому-то нет, вопрос вкуса. Лично я посматривал его исторические работы и скажу: весьма вполне.



Но Кирилл, мягко говоря, покусился на святое – решил, что ему почему-то можно критиковать «Звезду»! Что, собственно, и сделал.



Понимание, что у нас есть те, кого критиковать нельзя, пришло позднее, когда его канал был заблокирован по многочисленным жалобам со стороны «Звезды».







А вот, собственно, и предмет разговора: ролик, на который столь возбудились «звездные». К сожалению, в «Ютубе» все копии данного ролика уже вытерты, остались на «Одноклассниках». Желающим посмотреть даю ссылку.



Ролик Алконафтера против "Звезды".



Вообще, просто великолепная, на мой взгляд, подборка работ "Звезды". И весьма качественная работа по анализу.



Конечно, можно много спорить, что между использованием в собственных целях, копированием и использованием, и цитированием есть разница. Конечно, она есть.



Однако здесь сразу возникает вопрос: а почему граждане России не могут пользоваться достоянием России, которым являются съемки, в том числе и исторические? Почему любая съемка, осуществленная представителями пресс-службы Минобороны, выкладывается в соответствующий раздел сайта mil.ru и эти фото и видео можно использовать без всяких ограничений? А структура, созданная в рамках Минобороны, на деньги налогоплательщиков, почему-то обладает совершенно иными правами. Без обязанностей.



Я специально пишу это чуть погодя, когда копий наломано уже несколько тысяч. Осмыслив, так сказать, происшедшее. Просто три года назад примерно таким же методом "Звездой" была заблокирована и наша страница на «Ютубе». Под довольно надуманным предлогом.



Но то, что «Звезда» решила заблокировать блогера, осмелившегося покритиковать их, наводит на некоторые размышления.



Здесь практика простая, как пистолет Макарова. Хочешь процитировать – спроси разрешения. И спрашивают, тот же Федоров спрашивал. Вот только ответа не будет. Не падают в «Звезде» до такой мелочи, как разрешить цитировать их материалы.



Проверено.



Нельзя критиковать тех, кого критиковать нельзя. Точка.



Мне искренне жаль коллегу Кирилла Федорова, каким бы сложным человеком он ни был. Кстати, пообщавшись с ним, могу сказать, что основное количество распространяемых про него слухов о некоммуникабельности и прочих грехах ну лично мне не показалось соответствующим действительности. Весьма целеустремленный молодой человек, который весьма качественно изучает историю и рассказывает о технике и исторических событиях. Конгрессмены против Трампа. Ядерные программы США останутся без денег?



Но вот критиковать «Звезду» — это да, это был явный перебор. Сарказм, конечно, но что делать, если ситуация такова?



Ведь разве кто-то там, на "Звезде", увидев критику, бросился работать с корреспондентами, улучшать качество программ? Зачем? Нет, так в нынешней России не принято. У нас проще заблокировать, заткнуть рот тому, кто осмелился сказать слово против.



Так что еще раз выражаю поддержку Кириллу, вся вина которого заключается исключительно в том, что он как бы за правду.



Оказывается, правда сегодня не то что нужна не всем, скорее, совсем не нужна. «Звезде».



И все, оказывается, очень просто. Подали жалобы, дождались выполнения своих требований… и все! Никакой обратной связи, никакого диалога! «Звездные» просто начинают полное игнорирование всех писем в свой адрес.







И получается забавная ситуация: ролики, к которым предъявлялись претензии, удалены, но «Звезда» молчит, никаких ответов на вопросы, письма, просьбы обратить внимание на то, что их требования выполнены…



Неплохой подход, правда? В итоге канал остался заблокирован без каких-либо шансов на разблокировку. Впрочем, как и наш три года тому назад. Красиво, а главное — полезно. Конкуренты и критики будут дохнуть, как тараканы под дихлофосом. Пачками. И никому больше в голову не придет что-то там рассказывать о технике, тем более – о современной. Ну, и критиковать.



Узурпация права на правду. Причем в патриотическом пространстве. "Патриотизм в правовом ключе" (с) от ТК "Звезда".



Знаете, уважаемые читатели, а так можно всем сообществом очень далеко зайти. И вроде даже не цензура, и тем не менее, кто против – тот уходит на свалку истории.



К современной цензуре у нас, например, тоже есть претензии. Как работает Роскомнадзор – это вообще отдельная тема, достойная правдивой статьи. За которой, скорее всего, придется сдавать эту злосчастную лицензию.



Но зачем цензура? Да нет у нас никакой цензуры! Реально нет! Зато у нас есть прекрасная тактика блокировки всех неугодных. Без всякой цензуры со стороны государства. Все просто прекрасно.



И, таким образом, вскорости, кроме телеканала «Звезда», радостно вещающего о том, насколько наши современнейшие танки Т-72Б3 лучше всего, что будет придумано в ближайшие 10-15 лет, больше смертников не останется. Смысл городить огород, если после первого же выкрика заблокируют?



Право на правду… А нужна ли нам такая правда? Которая замешена на такой лжи, что руки опускаются?



Мы идем хорошей дорогой. Туда, в светлейшее и демократичнейшее будущее, где освещать события, анализировать и комментировать будут господа из Департамента Правды, проверенные и надежные, как демократический строй.



Остальные либо смотрят то, что будет давать «Первый», «Звезда» и прочие, как в сетке ТВ, так и на всех ю- и рутубах.



Неплохая перспектива, но почему-то просматривается именно так. Вкупе с поиском тех, на кого можно свалить свои неудачи.



Возвращаясь к притче о звонаре. Канал «ВО», который блокировали по претензиям «Звезды», и потом господа просто перестали слышать про него, это был первый звонок. Канал Кирилла Федорова можно назвать вторым. Про третий (или первый) и тридцатый я просто не в курсе, но уверен, что они есть. Просто потому, что дела «Звезды» с каждым годом идут все хуже. Значит, юридический отдел пашет, выискивая тех, кто покусился на "звездные" материалы.



Не очень приятно это осознавать, но имеем именно то, что имеем.



Но – именно такой дорогой мы идем, россияне. Именно такой. К всеобщему оглуплению под марши "Звезды". А недовольные — понятно куда. В патриотическое правовое поле. Больше всего хотелось бы начать со старой притчи о пьяном звонаре. Да, о том самом, который падал с колокольни и оставался жив. Первый раз – случайность. Второй раз – совпадение, третий раз – закономерность.В нашем случае все выглядит именно так.Если сегодня задать серьезно вопрос на тему, есть ли в России цензура, то ответ, на мой взгляд, будет таким: пока еще нет, но работы ведутся.Причем ведутся именно государством и его структурами.Сегодня разбираем ТК «Звезда». Надеюсь, ни у кого не возникнет сомнений, что этот телеканал государственный, то есть живет за наш с вами счет. Кто сомневается, тот может устав найти в интернете без проблем, но вот самый интересный кусочек.Итак, понимаем, что «Звезда» — абсолютно государственный канал. Со всеми входящими и исходящими последствиями.Если по идее, то «Звезда» просто обязана задавать темп в военно-патриотическом воспитании. Рассказывать исторические вещи, комментировать… И более того, распространять свои материалы максимально по всем сайтам и страницам в интернете.Но это по идее. А без идеи – целесообразность поступков некоторых сотрудников телеканала оставляет желать лучшего. К величайшему сожалению.Но суть не в том. Проблема, на мой взгляд, заключается в следующем: ТК «Звезда» очень хорошо переваривает бюджетные деньги, но его смотрибельность год от года снижается. Поэтому телеканалу, теряющему просмотры, в первую очередь нужно... оправдание перед вышестоящими инстанциями. Соответственно — поиск виноватых в том, что канал не пользуется популярностью.Ни для кого не секрет, что "Звезда" стремительно теряет позиции в интернете, поскольку именно в интернете, в отличие от ТВ, можно реально увидеть количество просмотров и интерес к программам. Честно и справедливо.Если кому-то интересно, пусть он просто посмотрит на каналы "Звезды"."Звезда Новости"."Звезда".Если посмотреть на исследования маркетинговых компаний, то становится понятно, что бюджетные миллиарды, щедро вваливаемые в «Звезду», просто сгорают в ее недрах. Не принося прибыли и не завоевывая новой аудитории. Согласитесь, 4,5 миллиарда рублей в год — и такое количество просмотров... На уровне, простите, некоторых топовых блогеров, работающих в системе игрового сегмента.Понятно, что в первую очередь в этом виновато руководство компании, осуществляющее весьма своеобразную политику.Вот о политике руководства мы и поговорим.Кадровую сразу оставим за границами зоны интересов, в конце концов, это исключительно право руководства телеканала — набирать таких сотрудников. Если его, руководство, устраивает, что сотрудники постоянно являются объектами насмешек — это, в конце концов, дело исключительно внутреннее.Однако почему-то с каждым годом мало того что желающих смотреть «звездные» передачи не становится больше, так еще и конкуренты как грибы после дождя растут! Пишут, снимают, говорят.Открою для начала небольшую профессиональную тайну армейской закулисной кухни.Все, что организуется в наших вооруженных силах под эгидой пресс-службы МО, предназначено исключительно для пяти каналов.Список счастливчиков невелик: «Первый», «Россия», «RT», «Лайф» и, естественно, «Звезда».В чем смысл этого списка? А вот в чем. Если офицер пресс-службы организует съемку какого-либо мероприятия, то ему исключительно важно наличие кого-то из этой пятерки. Потому что только в случае выхода материала на одном их этих каналов ему гарантируются «галочка» и зачет в проведении.Остальные идут лесом. Они просто не важны. Но даже такой подход со стороны Минобороны результатов не приносит. Увы.Но говорить о всеобщем охвате… Впрочем, никто и не говорит. И все прекрасно знают, как накручиваются просмотры в «Ютубе» на каналах. Всех все устраивает.Не устраивает «Звезду» только то, что, как ни накручивай, динамики нет. Когда много энтузиазма – это хорошо. Но когда у выступающего в кадре просто нет должного понимания предмета разговора – это печально. Но «звездных» все устраивает, ибо бюджет. Поставь завтра канал на самообеспечение – и еще один кандидат на банкротство готов, причем с момента подписания.Но вместо того чтобы совершенствоваться и работать над качеством передач, канал «Звезда» решил пойти совершенно другим путем.На днях интернет-сообщество было неслабо так вовлечено в обсуждения. Причиной тому стала блокировка канала видеоблогера-стримера Кирилла Федорова (Alconafter).Весьма известная личность в мире всяких «тундр» и «танков», кому-то он нравится, кому-то нет, вопрос вкуса. Лично я посматривал его исторические работы и скажу: весьма вполне.Но Кирилл, мягко говоря, покусился на святое – решил, что ему почему-то можно критиковать «Звезду»! Что, собственно, и сделал.Понимание, что у нас есть те, кого критиковать нельзя, пришло позднее, когда его канал был заблокирован по многочисленным жалобам со стороны «Звезды».А вот, собственно, и предмет разговора: ролик, на который столь возбудились «звездные». К сожалению, в «Ютубе» все копии данного ролика уже вытерты, остались на «Одноклассниках». Желающим посмотреть даю ссылку.Ролик Алконафтера против "Звезды".Вообще, просто великолепная, на мой взгляд, подборка работ "Звезды". И весьма качественная работа по анализу.Конечно, можно много спорить, что между использованием в собственных целях, копированием и использованием, и цитированием есть разница. Конечно, она есть.Однако здесь сразу возникает вопрос: а почему граждане России не могут пользоваться достоянием России, которым являются съемки, в том числе и исторические? Почему любая съемка, осуществленная представителями пресс-службы Минобороны, выкладывается в соответствующий раздел сайта mil.ru и эти фото и видео можно использовать без всяких ограничений? А структура, созданная в рамках Минобороны, на деньги налогоплательщиков, почему-то обладает совершенно иными правами. Без обязанностей.Я специально пишу это чуть погодя, когда копий наломано уже несколько тысяч. Осмыслив, так сказать, происшедшее. Просто три года назад примерно таким же методом "Звездой" была заблокирована и наша страница на «Ютубе». Под довольно надуманным предлогом.Но то, что «Звезда» решила заблокировать блогера, осмелившегося покритиковать их, наводит на некоторые размышления.Здесь практика простая, как пистолет Макарова. Хочешь процитировать – спроси разрешения. И спрашивают, тот же Федоров спрашивал. Вот только ответа не будет. Не падают в «Звезде» до такой мелочи, как разрешить цитировать их материалы.Проверено.Нельзя критиковать тех, кого критиковать нельзя. Точка.Мне искренне жаль коллегу Кирилла Федорова, каким бы сложным человеком он ни был. Кстати, пообщавшись с ним, могу сказать, что основное количество распространяемых про него слухов о некоммуникабельности и прочих грехах ну лично мне не показалось соответствующим действительности. Весьма целеустремленный молодой человек, который весьма качественно изучает историю и рассказывает о технике и исторических событиях.Но вот критиковать «Звезду» — это да, это был явный перебор. Сарказм, конечно, но что делать, если ситуация такова?Ведь разве кто-то там, на "Звезде", увидев критику, бросился работать с корреспондентами, улучшать качество программ? Зачем? Нет, так в нынешней России не принято. У нас проще заблокировать, заткнуть рот тому, кто осмелился сказать слово против.Так что еще раз выражаю поддержку Кириллу, вся вина которого заключается исключительно в том, что он как бы за правду.Оказывается, правда сегодня не то что нужна не всем, скорее, совсем не нужна. «Звезде».И все, оказывается, очень просто. Подали жалобы, дождались выполнения своих требований… и все! Никакой обратной связи, никакого диалога! «Звездные» просто начинают полное игнорирование всех писем в свой адрес.И получается забавная ситуация: ролики, к которым предъявлялись претензии, удалены, но «Звезда» молчит, никаких ответов на вопросы, письма, просьбы обратить внимание на то, что их требования выполнены…Неплохой подход, правда? В итоге канал остался заблокирован без каких-либо шансов на разблокировку. Впрочем, как и наш три года тому назад. Красиво, а главное — полезно. Конкуренты и критики будут дохнуть, как тараканы под дихлофосом. Пачками. И никому больше в голову не придет что-то там рассказывать о технике, тем более – о современной. Ну, и критиковать.Знаете, уважаемые читатели, а так можно всем сообществом очень далеко зайти. И вроде даже не цензура, и тем не менее, кто против – тот уходит на свалку истории.К современной цензуре у нас, например, тоже есть претензии. Как работает Роскомнадзор – это вообще отдельная тема, достойная правдивой статьи. За которой, скорее всего, придется сдавать эту злосчастную лицензию.Но зачем цензура? Да нет у нас никакой цензуры! Реально нет! Зато у нас есть прекрасная тактика блокировки всех неугодных. Без всякой цензуры со стороны государства. Все просто прекрасно.И, таким образом, вскорости, кроме телеканала «Звезда», радостно вещающего о том, насколько наши современнейшие танки Т-72Б3 лучше всего, что будет придумано в ближайшие 10-15 лет, больше смертников не останется. Смысл городить огород, если после первого же выкрика заблокируют?Право на правду… А нужна ли нам такая правда? Которая замешена на такой лжи, что руки опускаются?Мы идем хорошей дорогой. Туда, в светлейшее и демократичнейшее будущее, где освещать события, анализировать и комментировать будут господа из Департамента Правды, проверенные и надежные, как демократический строй.Остальные либо смотрят то, что будет давать «Первый», «Звезда» и прочие, как в сетке ТВ, так и на всех ю- и рутубах.Неплохая перспектива, но почему-то просматривается именно так. Вкупе с поиском тех, на кого можно свалить свои неудачи.Возвращаясь к притче о звонаре. Канал «ВО», который блокировали по претензиям «Звезды», и потом господа просто перестали слышать про него, это был первый звонок. Канал Кирилла Федорова можно назвать вторым. Про третий (или первый) и тридцатый я просто не в курсе, но уверен, что они есть. Просто потому, что дела «Звезды» с каждым годом идут все хуже. Значит, юридический отдел пашет, выискивая тех, кто покусился на "звездные" материалы.Не очень приятно это осознавать, но имеем именно то, что имеем.Но – именно такой дорогой мы идем, россияне. Именно такой. К всеобщему оглуплению под марши "Звезды". А недовольные — понятно куда. В патриотическое правовое поле. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





51 Источник Похожие новости Долгоиграющая провокация в Керченском проливе. Выверенная позиция МИД РФ "Звезда": патриотизм в правовом поле Севморпуть. Мировое транспортное будущее или грандиозное прожектерство? Президент Трамп, не нападайте на Иран! Украинский популизм: новая версия Конгрессмены против Трампа. Ядерные программы США останутся без денег? Новости партнеров