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"Звезда": патриотизм в правовом поле
30 мая 2019, 08:09 • 43 • Аналитика
Больше всего хотелось бы начать со старой притчи о пьяном звонаре. Да, о том самом, который падал с колокольни и оставался жив. Первый раз – случайность. Второй раз – совпадение, третий раз – закономерность.
В нашем случае все выглядит именно так.
Если сегодня задать серьезно вопрос на тему, есть ли в России цензура, то ответ, на мой взгляд, будет таким: пока еще нет, но работы ведутся.
Причем ведутся именно государством и его структурами.
Сегодня разбираем ТК «Звезда». Надеюсь, ни у кого не возникнет сомнений, что этот телеканал государственный, то есть живет за наш с вами счет. Кто сомневается, тот может устав найти в интернете без проблем, но вот самый интересный кусочек.
Итак, понимаем, что «Звезда» — абсолютно государственный канал. Со всеми входящими и исходящими последствиями.
Если по идее, то «Звезда» просто обязана задавать темп в военно-патриотическом воспитании. Рассказывать исторические вещи, комментировать… И более того, распространять свои материалы максимально по всем сайтам и страницам в интернете.
Но это по идее. А без идеи – целесообразность поступков некоторых сотрудников телеканала оставляет желать лучшего. К величайшему сожалению.
Но суть не в том. Проблема, на мой взгляд, заключается в следующем: ТК «Звезда» очень хорошо переваривает бюджетные деньги, но его смотрибельность год от года снижается. Поэтому телеканалу, теряющему просмотры, в первую очередь нужно... оправдание перед вышестоящими инстанциями. Соответственно — поиск виноватых в том, что канал не пользуется популярностью.
Ни для кого не секрет, что "Звезда" стремительно теряет позиции в интернете, поскольку именно в интернете, в отличие от ТВ, можно реально увидеть количество просмотров и интерес к программам. Честно и справедливо.
Если кому-то интересно, пусть он просто посмотрит на каналы "Звезды".
"Звезда Новости".
"Звезда".
Если посмотреть на исследования маркетинговых компаний, то становится понятно, что бюджетные миллиарды, щедро вваливаемые в «Звезду», просто сгорают в ее недрах. Не принося прибыли и не завоевывая новой аудитории. Согласитесь, 4,5 миллиарда рублей в год — и такое количество просмотров... На уровне, простите, некоторых топовых блогеров, работающих в системе игрового сегмента.
Понятно, что в первую очередь в этом виновато руководство компании, осуществляющее весьма своеобразную политику.
Вот о политике руководства мы и поговорим.
Кадровую сразу оставим за границами зоны интересов, в конце концов, это исключительно право руководства телеканала — набирать таких сотрудников. Если его, руководство, устраивает, что сотрудники постоянно являются объектами насмешек — это, в конце концов, дело исключительно внутреннее.
Однако почему-то с каждым годом мало того что желающих смотреть «звездные» передачи не становится больше, так еще и конкуренты как грибы после дождя растут! Пишут, снимают, говорят.
Открою для начала небольшую профессиональную тайну армейской закулисной кухни.
Все, что организуется в наших вооруженных силах под эгидой пресс-службы МО, предназначено исключительно для пяти каналов.
Список счастливчиков невелик: «Первый», «Россия», «RT», «Лайф» и, естественно, «Звезда».
В чем смысл этого списка? А вот в чем. Если офицер пресс-службы организует съемку какого-либо мероприятия, то ему исключительно важно наличие кого-то из этой пятерки. Потому что только в случае выхода материала на одном их этих каналов ему гарантируются «галочка» и зачет в проведении.
Остальные идут лесом. Они просто не важны. Но даже такой подход со стороны Минобороны результатов не приносит. Увы.
Но говорить о всеобщем охвате… Впрочем, никто и не говорит. И все прекрасно знают, как накручиваются просмотры в «Ютубе» на каналах. Всех все устраивает.
Не устраивает «Звезду» только то, что, как ни накручивай, динамики нет. Когда много энтузиазма – это хорошо. Но когда у выступающего в кадре просто нет должного понимания предмета разговора – это печально. Но «звездных» все устраивает, ибо бюджет. Поставь завтра канал на самообеспечение – и еще один кандидат на банкротство готов, причем с момента подписания.
Но вместо того чтобы совершенствоваться и работать над качеством передач, канал «Звезда» решил пойти совершенно другим путем.
На днях интернет-сообщество было неслабо так вовлечено в обсуждения. Причиной тому стала блокировка канала видеоблогера-стримера Кирилла Федорова (Alconafter).
Весьма известная личность в мире всяких «тундр» и «танков», кому-то он нравится, кому-то нет, вопрос вкуса. Лично я посматривал его исторические работы и скажу: весьма вполне.
Но Кирилл, мягко говоря, покусился на святое – решил, что ему почему-то можно критиковать «Звезду»! Что, собственно, и сделал.
Понимание, что у нас есть те, кого критиковать нельзя, пришло позднее, когда его канал был заблокирован по многочисленным жалобам со стороны «Звезды».
А вот, собственно, и предмет разговора: ролик, на который столь возбудились «звездные». К сожалению, в «Ютубе» все копии данного ролика уже вытерты, остались на «Одноклассниках». Желающим посмотреть даю ссылку.
Ролик Алконафтера против "Звезды".
Вообще, просто великолепная, на мой взгляд, подборка работ "Звезды". И весьма качественная работа по анализу.
Конечно, можно много спорить, что между использованием в собственных целях, копированием и использованием, и цитированием есть разница. Конечно, она есть.
Однако здесь сразу возникает вопрос: а почему граждане России не могут пользоваться достоянием России, которым являются съемки, в том числе и исторические? Почему любая съемка, осуществленная представителями пресс-службы Минобороны, выкладывается в соответствующий раздел сайта mil.ru и эти фото и видео можно использовать без всяких ограничений? А структура, созданная в рамках Минобороны, на деньги налогоплательщиков, почему-то обладает совершенно иными правами. Без обязанностей.
Я специально пишу это чуть погодя, когда копий наломано уже несколько тысяч. Осмыслив, так сказать, происшедшее. Просто три года назад примерно таким же методом "Звездой" была заблокирована и наша страница на «Ютубе». Под довольно надуманным предлогом.
Но то, что «Звезда» решила заблокировать блогера, осмелившегося покритиковать их, наводит на некоторые размышления.
Здесь практика простая, как пистолет Макарова. Хочешь процитировать – спроси разрешения. И спрашивают, тот же Федоров спрашивал. Вот только ответа не будет. Не падают в «Звезде» до такой мелочи, как разрешить цитировать их материалы.
Проверено.
Нельзя критиковать тех, кого критиковать нельзя. Точка.
Мне искренне жаль коллегу Кирилла Федорова, каким бы сложным человеком он ни был. Кстати, пообщавшись с ним, могу сказать, что основное количество распространяемых про него слухов о некоммуникабельности и прочих грехах ну лично мне не показалось соответствующим действительности. Весьма целеустремленный молодой человек, который весьма качественно изучает историю и рассказывает о технике и исторических событиях.
Но вот критиковать «Звезду» — это да, это был явный перебор. Сарказм, конечно, но что делать, если ситуация такова?
Ведь разве кто-то там, на "Звезде", увидев критику, бросился работать с корреспондентами, улучшать качество программ? Зачем? Нет, так в нынешней России не принято. У нас проще заблокировать, заткнуть рот тому, кто осмелился сказать слово против.
Так что еще раз выражаю поддержку Кириллу, вся вина которого заключается исключительно в том, что он как бы за правду.
Оказывается, правда сегодня не то что нужна не всем, скорее, совсем не нужна. «Звезде».
И все, оказывается, очень просто. Подали жалобы, дождались выполнения своих требований… и все! Никакой обратной связи, никакого диалога! «Звездные» просто начинают полное игнорирование всех писем в свой адрес.
И получается забавная ситуация: ролики, к которым предъявлялись претензии, удалены, но «Звезда» молчит, никаких ответов на вопросы, письма, просьбы обратить внимание на то, что их требования выполнены…
Неплохой подход, правда? В итоге канал остался заблокирован без каких-либо шансов на разблокировку. Впрочем, как и наш три года тому назад. Красиво, а главное — полезно. Конкуренты и критики будут дохнуть, как тараканы под дихлофосом. Пачками. И никому больше в голову не придет что-то там рассказывать о технике, тем более – о современной. Ну, и критиковать.
Узурпация права на правду. Причем в патриотическом пространстве. "Патриотизм в правовом ключе" (с) от ТК "Звезда".
Знаете, уважаемые читатели, а так можно всем сообществом очень далеко зайти. И вроде даже не цензура, и тем не менее, кто против – тот уходит на свалку истории.
К современной цензуре у нас, например, тоже есть претензии. Как работает Роскомнадзор – это вообще отдельная тема, достойная правдивой статьи. За которой, скорее всего, придется сдавать эту злосчастную лицензию.
Но зачем цензура? Да нет у нас никакой цензуры! Реально нет! Зато у нас есть прекрасная тактика блокировки всех неугодных. Без всякой цензуры со стороны государства. Все просто прекрасно.
И, таким образом, вскорости, кроме телеканала «Звезда», радостно вещающего о том, насколько наши современнейшие танки Т-72Б3 лучше всего, что будет придумано в ближайшие 10-15 лет, больше смертников не останется. Смысл городить огород, если после первого же выкрика заблокируют?
Право на правду… А нужна ли нам такая правда? Которая замешена на такой лжи, что руки опускаются?
Мы идем хорошей дорогой. Туда, в светлейшее и демократичнейшее будущее, где освещать события, анализировать и комментировать будут господа из Департамента Правды, проверенные и надежные, как демократический строй.
Остальные либо смотрят то, что будет давать «Первый», «Звезда» и прочие, как в сетке ТВ, так и на всех ю- и рутубах.
Неплохая перспектива, но почему-то просматривается именно так. Вкупе с поиском тех, на кого можно свалить свои неудачи.
Возвращаясь к притче о звонаре. Канал «ВО», который блокировали по претензиям «Звезды», и потом господа просто перестали слышать про него, это был первый звонок. Канал Кирилла Федорова можно назвать вторым. Про третий (или первый) и тридцатый я просто не в курсе, но уверен, что они есть. Просто потому, что дела «Звезды» с каждым годом идут все хуже. Значит, юридический отдел пашет, выискивая тех, кто покусился на "звездные" материалы.
Не очень приятно это осознавать, но имеем именно то, что имеем.
Но – именно такой дорогой мы идем, россияне. Именно такой. К всеобщему оглуплению под марши "Звезды". А недовольные — понятно куда. В патриотическое правовое поле.
Роман Скоморохов
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