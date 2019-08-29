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"Звезда" Дня независимости Украины попалась на поездке в Крым и Москву
29 августа 2019, 11:24 • 85 • Политика
Украинская певица Алина Паш, которая стала "звездой" прошедшего недавно Дня независимости Украины - спела рэп на Майдане, оказалась в центре скандала и травли. Ее поймали на том, что она уже после возвращения Крыма в состав России ездила на полуостров, а также в Москву. Сама певица объяснила в соцсети, что ездила туда не работать, а по личным обстоятельствам.
"Звезда" Дня независимости Украины певица Алина Паш - та самая, что исполнила рэп на Майдане, оказалась сейчас в центре скандала. Девушку буквально затравили в местных СМИ и Сети за то, что она уже после 2014 года ездила в Крым, который на Украине считают "оккупированным" и "аннексированным" Россией, не признавая итоги референдума. Более того, выяснилось также, что Паш и в Москву ездила.
Пользователи даже решили, что певица ездила и на полуостров, и в столицу России с концертами.
Сама Паш не сдержалась и дала ответ у себя на странице в Facebook, разместив длинный пост и рассказав, для чего именно ездила в Крым и Москву.
"За время существования проекта Alina Pash я ни разу не выступала на территории России, - сразу взяла быка за рога певица. - С момента выхода первого релиза в 2018-м мы получили десятки предложений, которым я отказала".
А дальше объяснила, что в Москву в 2017-м, мол, ездила "по личным обстоятельствам", как "частное лицо" - сфотографироваться со свитшотом "KYIV" на Красной площади.
"Потому что считаю, что именно так должно на английском писаться название украинской столицы", - добавила Паш.
Призналась певица и в поездке в Крым. Рассказала, что в 2015 году была там вместе с музыкантами на свадьбе.
Резюмировала свой пост певица пламенным высказыванием о готовности ответить по закону, если нарушила законодательство своей страны.
"Но не готова отвечать перед обществом как артист", - подчеркнула при этом девушка.
Фото: facebook/alina.pash.ua
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