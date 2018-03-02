"Звезда смерти" имени Путина

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Обозреватель "Царьграда" Егор Холмогоров о самом дорогостоящем военно-техническом банкротстве в истории США

В далеком 1983 году президент США Рональд Рейган провозгласил "Стратегическую оборонную инициативу" и, если верить популярному политологическому мифу, выиграл Холодную войну. Советские вожди оказались не готовы к новому высокотехнологичному витку гонки вооружений и предпочли, в конечном счете, сдаться и даже самоупраздниться. При этом, как выяснилось почти сразу после краха СССР, рейгановская СОИ была на 9/10 технически неосуществимым блефом. Если верить в то, что "звездные войны" сломили Политбюро, то это, выходит, был самый успешный пропагандистский трюк в истории.

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Объяснить этим трюком крах советской системы, конечно, нельзя. Он был предопределен при её рождении, когда в основу конструкции, сооруженной на месте православной империи русской нации, были положены атеизм, мировая революция, абсурдная и грабительская экономическая теория и интернационализм, доходивший до намерения вообще однажды покончить с русскими. Понятно, что при таком раскладе коммунистический режим был обречен. Но вот тот торопливый, деструктивный, капитулянтский перед Западом выход из этого режима во многом объяснялся именно ощущением нарастания военно-технологического отставания, которое без рейгановской звездной мишуры было бы, быть может, менее острым.

Впрочем, реальное решение русской проблемы американцы искали не среди звезд, а на земле. Вся политика США с момента советского краха была направлена на блокирование нашего ядерного потенциала путем создания вокруг России зоны стратегического отчуждения, опираясь на которую можно было бы блокировать запуски наших ракет, а быть может и нанести первый обезоруживающий удар.

Здесь американцы пытались использовать главное противоречие, заложенное в ядерном оружии ранней фазы атомного века. Будучи по своему поражающему фактору чрезвычайно разрушительным энергетическим оружием физических процессах, по своей материальной оболочке ядерные заряды представляют собой весьма громоздкие, неуклюжие и нуждающиеся в тщательном надзоре и уходы объекты, которые, к тому же, приходится складировать подальше от случайностей. Бомбы надо загружать загодя в самолеты, ракеты требуют времени на подготовку к старту и двигаются по легко просчитываемой баллистической траектории. Разве что ядерные ракеты подводного базирования достаточно хорошо укрыты и маневренны, но их полезная нагрузка естественным образом ограничена.

Иными словами, блокировать традиционный ядерный потенциал сложно, но не невозможно, особенно когда речь идет о противостоянии первой экономики мира и экономически деградирующей с устаревающим военным и технологическим потенциалом "региональной державы".

Геополитические процессы в мире, начиная с 1990 года, невозможно понять, если не смотреть на них как на сооружение американцами плацдармов для финального удара, который позволит разоружить Россию. Отсюда расширение НАТО на Восток (вместо логичного для того, кто стремится избежать конфликтов, расширения буферной зоны). Отсюда демонстративный выход из договора по ПРО, базировавшийся на уверенности, что России нечем будет на него ответить. Отсюда волна цветных революций у наших границ и создание глубокого вклинения в наше геополитическое пространство в виде бандеровской Украины. В последние годы фантазии об "обезоруживающем ударе" и окончательном крахе России озвучивались фактически в открытую.

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И вот 1 марта 2018 года Владимир Путин перевернул страницу истории, сообщив, что Россией не только разработаны, но и производятся новые виды вооружений, которые обессмысливают всю американскую ПРО на корню. По сути состоялось самое дорогостоящее военно-техническое банкротство в истории. Американцы сделали громадные инвестиции в тупиковую ветвь военно-технического прогресса, заложившись на использование тех уязвимостей традиционного ядерного оружия, которые были, как сообщил президент России, благополучно преодолены нашими оружейниками.

По сути Россия первой, не на шаг, как с космосом, а на целую эпоху опередив США, вошла в новую фазу военно-технического развития, когда ядерные заряды будут обладать высокой маневренностью, неограниченной дальностью, двигаться за счет энергии ядерных же двигателей и, тем самым будут неуязвимы для американской ПРО. Это - ядерное оружие нового поколения, и с его появлением с мечтой об обезоруживании России американцам придется расстаться, заодно подсчитав убытки от ошибочных инвестиций.

Владимир Путин анонсировал начало активных испытаний ракетного комплекса "Сармат"

Базовым элементом нового русского ядерного оружия становится межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". Это еще, в известном смысле, традиционное ядерное оружие, но доведенное до предела совершенства. Её время готовности к старту – 30 секунд, то есть, будучи расположены в сверхзащищенных шахтах во глубине сибирских руд, эти ракеты не могут стать жертвой обезоруживающего удара крылатыми ракетами, подлетное время которых в любом случае длится гораздо дольше. Самый скоростной вариант удара по территории России – ядерный с подлодок в Северном Ледовитом Океане, но и подлетное время "Томагавков" гораздо дольше, чем нужно для старта "Сарматов", а сбить их на взлете, при старте из Красноярского края, окажется невозможным. Способность "Сарматов" атаковать США через Южный полюс означает, что их полет будет проходить над территорией, где американцам трудно будет создать эшелонированную противоракетную оборону, причем строить эту оборону американцам придется с нуля – на границе с Мексикой Трампу вместо стены придется возводить что-то другое.

Однако еще более жуткое впечатление на потенциального противника, чем ракета, способная долететь в Америку через Антарктику, произведет гперзвуковой планирующий крылатый блок "Авангард". По сути это ядерная боеголовка, снабженная ядерным же двигателем (невероятный по смелости технический прорыв), двигающаяся в режиме крылатой ракеты – она сможет менять направление и высоту, обходить районы ПРО и уходить от противоракет за счет большей скорости. "Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар", - не без поэзии описал новый тип боеголовки Путин. Но главное не это, а то, что этот огненный шар гарантированно дойдет до цели. Перехват такого изделия существующими западными технологиями в области ПРО немыслим.

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К этому основному блюду Путин предложил не менее изысканный гарнир – крылатые ракеты с ядерным двигателем без ограничения дальности, скоростные подводные беспилотники – убийцы авианосцев и атомных подводных лодок, то есть основы американской ядерной мощи, наконец – боевые лазеры, на которые, впрочем, был сделан лишь легкий намек.

В совокупности вся представленная информация (даже если допустить в ней некоторые преувеличения) означает, что весь тридцатилетний военно-политический проект Америки потерпел крах, так как был преследованием ложной цели. Потерял смысл сложный геополитический карточный домик, который Вашингтон выстраивал у наших западных границ и, в частности, авантюра на Украине, так как принципиальных преимуществ для перехвата или для первого удара теперь даже приграничные к России точки Незалежной не дают – при нынешних вводных, сколько бы ударов по Москве не нанесли американцы это не избавит США и их союзников от скорого уничтожения. Лавочку в Киеве можно с чистой совестью закрывать.

Оказались бессмысленными не только вложенные деньги и неисчислимые человеко-часы научных разработок. Бессмыслицей оказался сам "бизнес-план" глобальной ПРО, так как стоимость неперехватываемых новых российских ракет и боеголовок во много раз меньше, чем стоимость необходимых для их перехвата противоракет. Подсчитанное экспертами соотношение затрат на перехват одного "Сармата" - 1:48. То есть, для наглядности, если одна наша ракета имеет цену равную цене танкового батальона, то для перехвата этого батальона американцам понадобится 48 своих батальонов. Слишком дорого даже для США, соотношение экономик, конечно, не в нашу пользу, но, все-таки, не 1 к 48.

Нельзя сказать, что такой вариант был для американцев не просчитываемым. Изучение закономерностей прогресса вооружений привело бы их к выводу о неизбежности создания вместо статического ядерного оружия, смертоносных изделий совершенно нового типа, мобильных, маневренных, защищенных от перехвата. Именно такими свойствами "мобильность + высокая защищенность" отличались поздние фазы каждой эпохи в развитии вооружений: именно этим колесница отличалась от дубинки, закованный в латы рыцарь от римского легионера, танк и линкор от пушки и каравеллы. Не было никаких оснований полагать, что на ядерном этапе военно-технологической истории всё пойдет иначе.

Другое дело, что США были железно уверены в том, что "отсталая", "коррумпированная", "деградирующая" Россия не сможет и даже не подумает смочь совершить подобный военно-технологический скачок. Тем более Запад так долго создавал иллюзию, что военно-технологическая мощь напрямую зависит от многопартийной демократии, прав ЛГБТ, рыночной экономики и количества санузлов в доме, что попался на удочку собственной пропаганды, катастрофически недооценивая Россию и существенно переоценивая себя. Не излечится это заблуждение и теперь.

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Безусловно, довольно долгое время и внешний и наш "внутренний" Запад будут находиться на стадии отрицания. Нас будут уговаривать, что все ракеты у русских из соломы, что нас обманывают и никакого новейшего оружия нет, и всё это просто предвыборный блеф. Не исключено, что потребуется даже та или иная убедительная демонстрация возможностей нового оружия, что с учетом его ядерного характера и действующего сейчас запрета ядерных испытаний сделать будет непросто.

Однако рано или поздно на смену отрицанию придет гнев. Американская пресса и сенаторы с пеной у рта будут требовать немедленно покончить с Россией, пока она не усилилась, США наверняка предпримут попытку изменить наш внутриполитический расклад с тем, чтобы тема о русском ядерном оружии как-то сама собой снялась с повестки дня.

Поскольку признать ложность прежнего стратегического направления военных разработок будет тяжело, американцы продолжат попытки создать еще более близкие к нашим стартовым площадкам плацдармы для обезоруживающего удара. Так приходится с математической неизбежностью ожидать дрейфа Казахстана по пути Украины, поскольку именно из этой страны существует хотя бы теоретическая возможность достать наши ядерные шахты в Сибири. Попытки Вашингтона вклиниться в Центральную Азию будут, пожалуй, самым серьезным геополитическим вызовом России на новом стратегическом витке.

Нет сомнения и в том, что американцы существенно активизируются в Арктике, которая, к тому же, с каждым годом всё более заметно освобождается ото льда. Использовать своё морское преимущество с тем, чтобы "достать" Россию на всю глубину будет для Вашингтона слишком соблазнительной идеей.

С другого полюса, столкнувшись с высокой вероятностью ракетного удара через Южный Полюс американцы предпримут попытку опираясь на текущее превосходство своего флота пересмотреть нейтральный статус Антарктиды и развернуть противоракеты на этом континенте. А также следует ожидать судорожных попыток установить прочный военно-политический контроль над хотя бы некоторыми странами Латинской Америки и решить "кубинскую проблему", чтобы прикрыть США с южного направления.

Понятно, что будут попытки нагнать Россию по аналогичным нашим технологиям, однако стратегически это ничего Америке не даст, так как это мы не строим никаких иллюзий относительно возможности превентивного удара, поэтому для нас вполне достаточно гарантированного взаимного уничтожения как залога взаимного миролюбия. И для решения этой задачи представленные Путиным военные технологии оптимальны. Америка же не рассталась с мечтой навязать свое глобальное доминирование, разоружив основных конкурентов, для решения этой задачи ей понадобятся другие технологии, которые смогут противостоять тем же гиперзвуковым ракетам и боеголовкам.

Что это могли бы быть за технологии, пока сказать трудно. Американские стратеги, подобно главе стратегического командования США адмиралу Джону Хайтену, пока вновь возвращаются к рейгановским фантазиям о контроле за ракетными запусками из космоса, лазерных датчиках и пушках и прочем. Однако вряд ли второй заход на звездные войны будет принципиально удачней первого.

В любом случае анонсированный Путиным научно-технический прорыв имеет эпохальное значение. И дело не в том, что предъявление нами чудо-оружия прибавит вменяемости Западу – что-что, а это наименее вероятно. И не в том, что, как уже шутят, император Путин построил "Звезду смерти". Дело в том, что если те же ядерные двигатели войдут в серию и хорошо себя покажут, то это будет означать транспортную революцию, а, пожалуй, что и переворот во всём жизненном укладе и нашей страны и всего мира. Это будет технический переворот, который изменит облик мира так же сильно, как некогда изменили его пар и двигатель внутреннего сгорания. Только теперь это будет жизнь на запредельных скоростях, подобная метеориту.

Путин показал Западу свой "Кинжал"

Если Россия и в самом деле возглавит такой научно-технический прорыв, то это будет означать, что наши достижения в развитии человечества превзойдут достижения Запада.

Ну и не будем забывать о том мистическом, религиозно-философском значении, которое имеет ядерное оружие для России. Ведь не случайно, что Провидение судило ядерному центру возникнуть именно в Сарове, под покровительством преподобного Серафима. Будучи важнейшим голосом Православия, единственной в точном смысле слова православной державой в современном мире, Россия не может, не имеет права позволить кому-либо прервать насильственным путем наше свидетельство божественной Истины. Мы – тот Удерживающий, который не дает антихристу овладеть миром, а значит именно мы содействуем тому, чтобы новые души прилагались ко спасению в лоне Православной Церкви. Таким образом, безопасность России – это не чисто политический, а мистический и метафизический факт в бытии нашего мира. А в том, что центральным фактором этой безопасности является наша ядерная мощь, никакого сомнения нет и быть не может.

Холмогоров Егор