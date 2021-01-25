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"Зверски убитый оппозиционер" нашёлся: Ещё один фейк о "жертвах режима" в России разоблачён

25 января 2021, 01:35  •  6 • Политика
Авторами фейка о "жертве режима" в России оказались украинские соседи. Публикуя фото известного стримера после операции по исправлению носовой перегородки, фейкомёты заявили, что продаются со "зверски убитым оппозиционером".
Журналист Роман Голованов в личном телеграм-канале "Голованов" накануне поделился очевидным фейком о "зверски убитом оппозиционере". Разгоняли фейк авторы телеграм-канала "Протестная Россия" на фоне вчерашних "прогулок" в разных городах России.
"После нападения сотрудника полиции Виталий Цаль скончался в районной поликлинике" - скриншот с подобной записью был опубликован в канале с припиской "помню тебя, брат". А наутро выяснилось, что никакого "убитого Цаля" и не существует. Впрочем, ещё накануне Голованов отмечал, что такие "пустышки" публикуют с пустых страничек, зато массово. Причём часто публикацией провокационных постов, целью которых были реальные стычки с полицией, занимались "товарищи" с Украины, отмечал журналист.
Сегодня же тележурналист Владимир Соловьёв рассказал о том, кто на самом деле был изображён на опубликованном авторами фейков фото.
"Мы нашли "убитого" режимом. Это стример Виталий Цаль Папич из Винницы. На этой фотографии он после операции по исправлению носовой перегородки", - написал Соловьёв.
И действительно "жертвой режима" оказался стример Виталий Arthas Цаль. В его сфере деятельности чаще Цаля зовут Папич. И он лично "нанёс" себе травму на фото. По предварительным данным, носовую перегородку ему следовало исправить давно. Потому и обратился к врачам. Людям несведущим вряд ли попалось бы его фото с реальным объяснением произошедшего. Кстати, публикуя кадр после операции, Папич сказал: "Сделал то, о чём давно мечтал".
Ну и кстати: трудно себе предположить ситуацию, когда получившему травму пусть даже на акции протеста помощь оказывают не в больнице и не в карете скорой помощи, а в районной поликлинике... Но украинские авторы фейков, очевидно, не видят разницы.

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