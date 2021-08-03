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"Звенья одной цепи": Как убийство в Киеве связано с печеньками Тихановской и скандалом на ОИ

03 августа 2021, 17:45  •  116 • Политика
Пропавшего в Киеве главу фонда "Белорусский дом на Украине" Виталия Шишова нашли мёртвым. "Это звенья одной цепи", - считает Сергей Карнаухов. Он призвал беглых "навальнистов" задуматься о своей безопасности.
Оппозиционера и главу сообщества "Белорусский дом на Украине" Виталия Шишова нашли мёртвым в одном из парков Киева. Публицист Сергей Карнаухов считает, что это одно из звеньев в цепи недавних скандалов, связанных с Белоруссией.
Уже пошли разговоры о том, что Виталия Шишова убили "спецслужбы Белоруссии" и что оппозиционер - "жертва режима" президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сергей Карнаухов увидел в случившемся "сакральную жертву".
Комбинация с Кристиной Тимановской на Олимпиаде, вручение кулька с печеньками Светлане Тихановской и принесение в "сакральные жертвы" Виталия Шишова в Киеве - это звенья одной цепи,
- написал он в своём Telegram-канале.
В этой связи он призвал беглых сторонников и соратников Алексея Навального серьёзно задумался о мерах личной безопасности. Публицист не исключил, что их могут тоже убить, чтобы потом обвинить Россию.
Скорее всего, кого-то непременно ликвидируют - с последующим расследованием и "ошеломляющими подробностями работы нашего ГРУ", проведённого BellingCat,
- отметил Сергей Карнаухов.
Напомним, на минувшей неделе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в Белом доме с президентом США Джо Байденом, который угостил её печеньем. Вскоре после этого разразился скандал с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. Девушка раскритиковала белорусские власти в соцсетях, а затем отказалась возвращаться на родину, выбрав местом жительства Польшу.

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