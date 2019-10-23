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"Зря...": Шойгу отчитал журналиста, наступившего на русско-турецкий меморандум

23 октября 2019, 14:09  •  109 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу отчитал журналиста, наступившего на русско-турецкий меморандум. Он отметил, что тот зря топчется на важнейшем документе.
Министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отчитал одного из журналистов. Он обратил внимание представителя СМИ на то, что тот топчет лист с меморандумом, который только что приняли стороны.
"Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму", - коротко сказал министр, указав головой на корреспондента.
Меморандум, напомним, это результат более чем 6-часовых переговоров Путина и Эрдогана. Сторонам удалось в деталях обговорить операцию Турции в Сирии.
По итогам переговоров в Сочи президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуацию в регионе невозможно урегулировать в том случае, если Турция не будет сотрудничать с властями Сирии. Зона конфликта должна быть полностью освобождена от иностранного военного присутствия, угрожающего целостности страны.
Анкара позицию Москвы разделяет. Более того, стороны вышли на "судьбоносные" решения, которые позволят стабилизировать обстановку на сирийско-турецкой границе.
При этом Путин добавил, что РФ полностью разделяет опасения турецких коллег в связи с ростом сепаратистских настроений, подогреваемых извне.
"Разделяем беспокойство турецкой стороны в связи с усилением угрозы терроризма и ростом этноконфессиональных противоречий в данном регионе", - пояснил он, призвав наладить диалог между курдами и турками, а также способствовать возвращению сирийских беженцев.
Эрдоган рассказал о том, что проинформировал российского президента о целях, задачах и ходе военной операции "Источник мира".
"Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении", - объяснил он.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, по итогам переговоров принято решение ввести в зону турецкой операции подразделения правительственной армии САР и отряды российской военной полиции. Стороны также будут проводить совместное патрулирование территории.
Главным же результатом стало то, что Анкара приняла решение свернуть операцию "Источник мира".

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