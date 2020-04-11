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"Зря Горбачёв и Ельцин войска отовсюду выводили": Сатановский дал три варианта ответа России на снос памятника Коневу
11 апреля 2020, 10:35 • 63 • В мире
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал новость о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Эксперт видит три варианта, как Россия могла бы ответить на снос монумента. "Зря Горбачёв и Ельцин войска отовсюду выводили. Никто не оценил", - подытожил Сатановский.
Политолог Евгений Сатановский подсказал три варианта, как наша страна могла бы ответить на снос памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии. Эксперт считает, что просьбы России вернуть памятник нам ни к чему не приведут.
Первый вариант ответа - заявления официальных лиц и ведомств, которые позволят выпустить пар, но ничем не закончатся. Второй вариант, который так любят США.
"Как делают США всегда и в любых случаях, когда их интересы чем-то затронуты. И тут вопрос - чем. Войск у нас там нет. Зависим друг от друга взаимно. По ним врежем, самим будет больно, - заявил Сатановский. - Опять же, решают сносить или оскверняют одни, а от ответных мер будет страдать масса народа, которая к их подлостям никакого отношения не имеет. Не наш метод. Американский, европейский, но не наш".
Третий вариант - запомнить тех, кто принял это решение и попытаться "отомстить", как обычно делают в США. Это "эффектно", но стоит денег. И вряд ли Россия, которая обычно настроена миролюбиво, пойдёт на это. Эксперт делает вывод, что никаких реальных действий не последует.
Сатановский с грустью подытожил, что американцы и англичане оставляли от городов Европы руины во время Второй мировой, а советские солдаты отдавали свои жизни. Но на отношения это не повлияло.
"По результатам видно, как их вылизывают и как нас пинают и шельмуют. Зря Горбачёв и Ельцин войска отовсюду выводили. Никто не оценил. Но все поняли: ребята совсем ку-ку. С ними что угодно можно делать - прокатит. И ведь прокатывает. И, наконец, правильно в 1968 году в Чехословакию войска стран Варшавского договора, в том числе советские, ввели. На двадцать с небольшим лет отсрочили распад СССР", - считает эксперт.
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