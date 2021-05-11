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"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы Зеленского по Донбассу

11 мая 2021, 12:20  •  534 • Политика
Генсек ООН Антониу Гутерриш буквально "размазал" планы украинского президента Владимира Зеленского по Донбассу. "Зраду завезли, жирную такую", - прокомментировали слова представителя ООН в Telegram.
В беседе с представителями СМИ Гутерриш прямо заявил о том, что ООН решительно поддерживает Минские соглашения. Он уточнил, что организация выступает за "полное выполнение Минских соглашений и решительно поддерживает дипломатические действия в контексте "нормандского формата".
"Зраду завезли, жирную такую", - отмечают авторы Telegram-канала Inside Donetsk.
При этом на канале отметили, что в целом своими словами о том, что "договорённость по отправке миротворческих сил ООН на Украину вряд ли будет достигнута в ближайшее время", Гутерриш буквально "размазал планы Зеленского".

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