"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы Зеленского по Донбассу

Генсек ООН Антониу Гутерриш буквально "размазал" планы украинского президента Владимира Зеленского по Донбассу. "Зраду завезли, жирную такую", - прокомментировали слова представителя ООН в Telegram.

В беседе с представителями СМИ Гутерриш прямо заявил о том, что ООН решительно поддерживает Минские соглашения. Он уточнил, что организация выступает за "полное выполнение Минских соглашений и решительно поддерживает дипломатические действия в контексте "нормандского формата".

"Зраду завезли, жирную такую", - отмечают авторы Telegram-канала Inside Donetsk.

При этом на канале отметили, что в целом своими словами о том, что "договорённость по отправке миротворческих сил ООН на Украину вряд ли будет достигнута в ближайшее время", Гутерриш буквально "размазал планы Зеленского".