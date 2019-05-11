"Зрадик, Переможка и Ганьбочка" - Гаспарян о "поиске днища" Зеленского и Порошенко

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с "ворующим тапочки в египетском отеле туристом".

"Завтра - домой, чемоданы упакованы, номер убран, и нормально воспитанный человек ждёт трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится, тащит полотенца, тапочки и берёт всё подряд со шведского стола, - язвительно отреагировал на задержку со своей инаугурацией шоумен. - Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар - и вперёд! Вам ещё таможню и паспортный контроль проходить".

В администрации главы государства вскоре выдали ответ на странице в Facebook, напомнив, что Порошенко, мол, действующий президент страны и несёт за неё ответственность до вступления в должность Зеленского.

"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому", - добавили в пресс-службе Порошенко.

Эту словесную дуэль между Зеленским и Порошенко весьма иронично отметил в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.

"Зрадик, Переможка и Ганьбочка в поисках днища, - отреагировал эксперт и добавил: - 2047-я серия".

В ответ под постом предложили свои вариации на тему: что это было такое между Зеленским и Порошенко.

"Кавээновская разминка, кто лучше юморнёт?" - предположили одни интернет-пользователи.

"Зеленский обещал "информационную войну", - напомнили другие. - Пока вижу только информационный цирк..."

"А ключи от Европы они не просили сдать? - интересуются третьи. - Помнится, Петька какую-то калитку ковырял, вроде через Польшу. Даже ленточку разрезал, а ключик себе в кармашек положил".