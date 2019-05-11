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"Зрадик, Переможка и Ганьбочка" - Гаспарян о "поиске днища" Зеленского и Порошенко

11 мая 2019, 12:09  •  49 • Политика
Политолог и публицист Армен Гаспарян иронично прокомментировал словесную дуэль о "ворующем тапочки в египетском отеле туристе" между избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и действующим пока главой государства Петром Порошенко. "Зрадик, Переможка и Ганьбочка" - отметил эксперт, уточнив, что речь идёт о "поиске днища".
Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с "ворующим тапочки в египетском отеле туристом".
"Завтра - домой, чемоданы упакованы, номер убран, и нормально воспитанный человек ждёт трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится, тащит полотенца, тапочки и берёт всё подряд со шведского стола, - язвительно отреагировал на задержку со своей инаугурацией шоумен. - Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар - и вперёд! Вам ещё таможню и паспортный контроль проходить".
В администрации главы государства вскоре выдали ответ на странице в Facebook, напомнив, что Порошенко, мол, действующий президент страны и несёт за неё ответственность до вступления в должность Зеленского.
"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому", - добавили в пресс-службе Порошенко.
Эту словесную дуэль между Зеленским и Порошенко весьма иронично отметил в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.
"Зрадик, Переможка и Ганьбочка в поисках днища, - отреагировал эксперт и добавил: - 2047-я серия".
В ответ под постом предложили свои вариации на тему: что это было такое между Зеленским и Порошенко.
"Кавээновская разминка, кто лучше юморнёт?" - предположили одни интернет-пользователи.
"Зеленский обещал "информационную войну", - напомнили другие. - Пока вижу только информационный цирк..."
"А ключи от Европы они не просили сдать? - интересуются третьи. - Помнится, Петька какую-то калитку ковырял, вроде через Польшу. Даже ленточку разрезал, а ключик себе в кармашек положил".
«Украина - это не номер в египетском отеле». Так администрация Порошенко отреагировала на просьбу Зеленского «сдать ключи и рассчитаться за мини-бар»

Зрадик, Переможка и Ганьбочка в поисках днища. 2047 серия
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 11 мая 2019 г.

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