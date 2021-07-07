"Зрада" Sea Breeze: Украина выдала себя буксирами и кукурузниками

Ход учений Украины и стран НАТО Sea Breeze 2021 заставляет Россию следить за манёврами военных.

Около пяти тысяч военнослужащих из 30 стран участвуют в совместных учениях Украины и НАТО Sea Breeze 2021.

Местные СМИ и политики, подталкиваемые западными "союзниками", делают легкомысленные и опасные заявления о направленности данных манёвров исключительно против России. На Украине уверены, что масштаб учений означает полную поддержку поведения Киева. Однако после провокации с британским эсминцем Defender никто из западных участников учений не решается пробовать нарушить границы России, в том числе в Крыму, передаёт РИА Новости.

В рамках учений инструкторы с Запада учат боевых пловцов проводить подводные диверсии - в тренировках принимают участие около 130 пловцов из шести стран. Это особенно тревожно после неоднократных угроз из Киева о намерении взорвать Крымский мост.

Также морские пехотинцы Украины прошли совместную подготовку по минно-взрывному делу. Под Николаевом украинское командование похвасталось новыми разведывательно-ударными БПЛА Bayraktar из Турции с авиабомбами: больше хвастаться нечем, так как оставшиеся с советских времён вертолёты и самолёты на членов НАТО впечатления не производят.

Несмотря на громкие заявления об участии 32 кораблей, в действительности Украина вывела в море 24 корабля - всё, что ещё может плавать в ВМС страны, в том числе маленькие катера и даже буксиры. США предоставили для учений действительно опасный корабль - эсминец Ross, оснащаемый ракетами "Томагавк". Восторженный журналист из Украины утверждал, что Ross сможет "сжечь весь Черноморский флот России", уверенный, что флот США почему-то будет воевать за Киев.

На борту Ross президент Украины Владимир Зеленский был принят командующим Шестым флотом ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком, который сообщил главе празднующей вскоре 30-летие "незалежности" страны, что для него большая честь встретить президента страны, "которая борется за независимость". Зеленский также позднее в Одессе обещал, что Турция передаст Украине в 2023 году военный корвет.

В Москве пристально следят за учениями Sea Breeze 2021 и обещали "дать отпор любому авантюристу".

Военкор Александр Коц в своём Telegram-канале не смог удержаться и показал разницу между учениями десантников России и Украины: на видео видно, как бойцы ВДВ Украины с флагом десантируются с самолёта-кукурузника. По мнению подписчиков Коца, военные учения для Украины обернулись новой "зрадой" (в пер. с украинского - "предательством").