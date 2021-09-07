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"Зрада" из Италии: Украину признали "регионом России"
07 сентября 2021, 23:05 • 90 • Политика
Посольство Украины в Италии возмутилось заданием в учебнике географии для 2 класса.
Отнесение Украины, а также стран Прибалтики, Молдавии и Белорусии к "русским регионам" в учебнике по географии в Италии вызвало недовольство посольства Украины в Риме.
"В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов... агрессии против нашего государства", - говорится в заявлении диппредставительства Киева во вторник.
Украинские дипломаты приложили к заявлению фото страницы учебника, где указанные страны закрашены одним цветом с Россией. В тексте пособия такжэе сказано, что Украина "характеризуется тесной связью между национальной идентичностью и православным христианством".
В задании учебника вместе с тем предлагается заполнить пробелы текста о географических границах "русского региона" и входящих в него странах.
Украинские дипломаты призвали Ассоциацию итальянских издателей и Минобразования Италии, а также непосредственно издателя учебника исправить указанную статью.
Фото: скриншот https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy
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