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"Зрада? Зрада": Выбор русского языка украинцами доказали на примере "кота" и "картофеля"
04 февраля 2020, 17:09 • 210 • Политика
Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв на примере слов "кот" и "картофель" доказал, что украинцы чаще выбирают для поисковиков написание на русском языке, а не на мове. "Зрада? Зрада", - приходит к выводу автор поста.
Любопытную аналитику продемонстрировал своим подписчикам в Telegram главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв. Он на примере нескольких слов, среди которых были "картофель", "кот" и "путешествия", доказал простую вещь: украинцы предпочитают задавать поиск, используя русские слова, а не мову.
"Немного бессмертной классики на новый лад: кот или кіт? - обратился к подписчикам журналист. - Оказывается, кот: 85% пользователей Google в Украине искали это слово на русском, и лишь 15% - на украинском".
По его словам, даже "на Западной Украине соотношение составляет примерно 50 на 50". А в Одесской области так и вовсе абсолютное большинство пользователей (97%) искали именно "кота".
Похожая ситуация в поисковиках и со словом "картофель". Многие, уверяет Ткачёв, предпочитают искать именно это слово, а не украинское "картопля".
"Правда, здесь уже соотношение иное, разброс не такой сильный и, к примеру, в Львовской области большинство всё-таки по "картопле" (86/14), - пишет журналист. - Для Одесской области соотношение обратное (9/91)".
Схожее явление, по словам автора поста, наблюдается и при поиске слов "путешествия" и "подорожi".
"Зрада ("Измена". - Ред.)? Зрада", - резюмирует свой пост Ткачёв.
Фото: скриншот Telegram-канала "Юрий Ткачёв"
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