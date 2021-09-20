"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских

"Гениальный" план бывшего украинского президента и экс-главы одесской администрации Михаила Саакашвили на газопровод "Северный поток - 2" насмешил пользователей из России. "Зрада превращается в перемогу!"

Речь идёт о высказывании Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24, где он заявил о том, что это в краткосрочной перспективе газопровод выглядит пугающе для Украины, но в долгосрочной - он станет полезным для Киева.

По мнению Саакашвили, "Северный поток - 2 " сегодня - "очень опасная штука" для украинской стороны, ведь в случае "нападения России" страны Запада станут с меньшим желанием поддерживать Украину. Но в долгосрочной - это может принести выгоду, ведь "у Украины достаточно собственного газа".

"Украинцы будут добывать свой собственный газ, - сказал он. - Украинцы научатся его экономить".

Слова Саакашвили насмешили пользователей из России.

"И легким движением Михиной руки зрада превращается... зрада превращается... превращается зрада... Зрада превращается в перемогу!!!" - пишет Zloy Glashatay

"Ага, уж девятая весна будет, когда коварная Россия снова не нападёт", - напоминает Cherry ru.

"Вот согласен с ним. Если сейчас всё плохо, то потом будет хорошо. Закон жизни же ж. Раньше не вырабатывали газ, теперь смогут какой хочешь. Хочешь нервно-паралитический, хочешь увеселительный. А там и до метана рукой подать", - добавил Игорь Агарков.