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"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
20 сентября 2021, 07:10 • 211 • Политика
"Гениальный" план бывшего украинского президента и экс-главы одесской администрации Михаила Саакашвили на газопровод "Северный поток - 2" насмешил пользователей из России. "Зрада превращается в перемогу!"
Речь идёт о высказывании Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24, где он заявил о том, что это в краткосрочной перспективе газопровод выглядит пугающе для Украины, но в долгосрочной - он станет полезным для Киева.
По мнению Саакашвили, "Северный поток - 2 " сегодня - "очень опасная штука" для украинской стороны, ведь в случае "нападения России" страны Запада станут с меньшим желанием поддерживать Украину. Но в долгосрочной - это может принести выгоду, ведь "у Украины достаточно собственного газа".
"Украинцы будут добывать свой собственный газ, - сказал он. - Украинцы научатся его экономить".
Слова Саакашвили насмешили пользователей из России.
"И легким движением Михиной руки зрада превращается... зрада превращается... превращается зрада... Зрада превращается в перемогу!!!" - пишет Zloy Glashatay
"Ага, уж девятая весна будет, когда коварная Россия снова не нападёт", - напоминает Cherry ru.
"Вот согласен с ним. Если сейчас всё плохо, то потом будет хорошо. Закон жизни же ж. Раньше не вырабатывали газ, теперь смогут какой хочешь. Хочешь нервно-паралитический, хочешь увеселительный. А там и до метана рукой подать", - добавил Игорь Агарков.
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