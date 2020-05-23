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"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на провокацию

23 мая 2020, 08:55  •  199 • В мире
В пятницу, 22 мая, бойцы Донбасса подавили обстрел со стороны ВСУ. В управлении Народной милиции заявили, что также был сбит воздушный разведчик – БПЛА, который запустили с украинских позиций. Но провокация с "зорким глазом" не удалась.
В Донбассе сообщили о подавлении провокаций со стороны ВСУ. В пятницу в районе Ясиноватой украинские военные открыли огонь по инфраструктуре Донбасса. Ответным огнём огневые рубежи противника были подавлены, сообщили в ДНР.
Отмечается, что ВСУ понесли потери. Говорится о трёх жертвах и четырёх раненых со стороны ВСУ.
Напомним, что силы народных республик Донбасса были приведены в полную боеготовность в связи с участившимися провокациями со стороны Украины.
Кроме того, как стало известно, под вечер 22 мая ВСУ попытались провести воздушную разведку на юге ДНР, но их "зоркий глаз" (БПЛА) был сбит.
"Украинские подразделения вели разведку наших боевых порядков с использованием БПЛА. Беспилотник сбит", - цитирует сообщение управления Народной милиции Донецкое агентство новостей.

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