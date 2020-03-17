"Зомби" и "русский шпион": Выборы в США в любом случае сыграют против России

Автор:

Латышев Сергей

После завершения в США двух "супервторников" практически пропала интрига насчёт того, кого выставят обе правящие в США партии — республиканцы и демократы — своими кандидатами на президентских выборах 3 ноября 2020 года. Республиканский кандидат был известен заранее — это нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. В ходе проходящих в США в эти месяцы праймериз и кокусов у него в Республиканской партии не было конкурентов, и он уже получил 1104 голоса выборщиков из необходимых 1276. У него "украли" лишь один голос.

Что касается демократов, то по причине сильной конкуренции определённость у них появилась только сейчас. Трампу, 73 года, будет противостоять на выборах бывший вице-президент Джо Байден, 77 лет. Праймериз начались для последнего неудачно, и лидером предвыборной гонки стал поначалу сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, 78 лет, называющий себя "социалистом" и пользующийся большой популярностью в молодёжной среде. Американская молодёжь живёт в стране, где родители устроены лучше, чем будут жить их дети, где тон задаёт глобалистская олигархия, с точки зрения которой эта молодёжь ленива, субпассионарна и слишком многого хочет, тогда как более мотивированные и зачастую более умные иностранцы будут обходиться дешевле.

Поэтому в её среде стали сильны левые настроения и жажда халявы — иметь от государства побольше и бесплатно, особенно образование и медицину вкупе с самыми "современными ценностями", в том числе легализованной марихуаной, чтобы жилось весело, без напряжения и лучше мечталось. Умеющий "зажигать" старикан Сандерс всё это обещает обеспечить. Эта программа также нравится американцам латиноамериканского происхождения, культура которых тяготеет именно к этому идеалу.

Однако тут у демократов возникла проблема, поскольку Америка — это не только молодёжь и латиносы. Её большинство пока что — это достаточно богатые белые люди, представители среднего класса, которые не хотят платить большие налоги, чтобы кому-то обеспечивать "хорошую жизнь". Руководство Демпартии понимало, что у "социалиста" Сандерса, имеющего слабые позиции среди негритянского населения, нет никаких шансов победить на выборах "капиталиста" Трампа. Потому что тот снизил налоги не только на юридических, но и на физических лиц, оживил зачахшую в условиях глобализации экономику США, резко сократил безработицу, добился роста зарплат, процветания фондового рынка, обогащающего американцев, сплошь и рядом акционеров различных компаний, и теперь обещает "Сохранить Америку великой".

Если США не станут жертвой серьёзного кризиса, президент Дональд Трамп победит на ноябрьских выборах. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Поэтому было сделано всё для того, чтобы не дать Сандерсу никаких шансов. Как по команде все остальные кандидаты в президенты от демократов, которые поначалу отбирали у Байдена голоса, дружно снялись с дистанции, оставив экс-вице-президента один на один с сенатором-"социалистом" и призвав своих сторонников того не поддерживать. Только тогда Байден, по его собственным словам, и "выбрался из могилы". Никакого "чуда" тут нет — голая арифметика.

Почему Байден "выбрался из могилы"?

Почему была сделана ставка именно на Байдена, а не, скажем, на одного из богатейших людей планеты, демократа Майкла Блумберга, 78 лет? Потому что последний — блестящий финансист и экс-мэр Нью-Йорка — слишком умён, а его несметные капиталы вызывают у многих избирателей зависть. А первый, хотя и является воплощением серости, коррупции и непотизма (вспомним о похождениях его сына Хантера в Китае и на Украине), имеет одно неоспоримое "достоинство". За него хорошо голосуют негры, самое крупное и политически важное американское меньшинство. Достигнутая благодаря их поддержке оглушительная победа Байдена в "чёрном" штате Южная Каролина и стала переломной в зашедшей было в тупик предвыборной кампании бывшего вице-президента.

Обычно о поддержке выдающего себя за выходца из рабочего класса белого элитария Байдена чёрным электоратом сообщают как о факте, не раскрывая причин этого феномена. А феномена тут никакого, собственно, и нет. Негры поддерживают Байдена как политика, имеющего наибольшее влияние в руководстве Демпартии, так как рассматривают эту партию как своего покровителя и патрона. Потому что она заботливо поддерживает и хорошо монетизирует их исторические обиды на белых, давно утратившие всякий смысл, внедряет в США "позитивную дискриминацию" белого населения, потворствует "чёрному расизму". Их не устраивает Сандерс, потому что тот сулит халяву для всех, а чёрные хотят её только для себя.

Республиканец Трамп им тоже не подходит, так как тоже создаёт работу для всех, не обещая чёрным больше, чем белым. На этом примере хорошо видно, что демократы выступают на самом деле не за всё "доброе и светлое", а ставят на коммунализм, льстят и заигрывают с меньшинствами, проводя старую как мир политику "разделяй и властвуй", в чём их совершенно справедливо обвиняют Трамп и другие республиканцы.

Что касается имеющей огромное влияние на ход дел в США американской еврейской общины (примерно восемь миллионов человек), то она на три четверти — в лице либералов и левых — традиционно поддерживает демократов как партию, с одной стороны, меньшинств, а с другой — глобалистов-интернационалистов. За Трампа, несмотря на его любовь к евреям, голосуют в основном евреи-консерваторы, а также многие выходцы из СССР, достаточно хлебнувшие всякого рода дискриминации и "прелестей" социализма.

Хотя Байден уже практически обеспечил себе выдвижение от демократов в качестве кандидата на президентский пост, Сандерс вряд ли быстро сойдёт с дистанции, чтобы не разочаровывать своих сторонников, особенно среди молодёжи, которая буквально разгневана происходящим.

Экс-вице-президент США Джо Байден смотрится очень бледно по сравнению с президентом Трампом. Фото: ImagePressAgency/face to face / Globallookpress

Тем не менее выбор руководством демократов, повторим, сделан, и он совершенно ясен: обладающий умением "зажигать" публику Сандерс слишком радикален. Бледный, вялый, но зато "умеренный" Байден — "в доску" свой, а поэтому приемлемый и для негров политик — будет лучшим демократическим кандидатом. Даже если он не идёт ни в какое сравнение со своим оппонентом — ярким и колоритным Трампом.

Под знаком украинцев и русских

Это противостояние гарантирует, что в ближайшие месяцы на слуху будут темы русских и украинских хакеров — как первые якобы пытаются помочь "русскому шпиону" Трампу (на это будут напирать демократы), а вторые (этим займутся" республиканцы) — коррупционеру Байдену.

Если на президентские выборы не накатит глобальный финансово-экономический кризис, спровоцированный нефтяной войной и пандемией коронавируса, который разрушит экономические достижения Трампа — процветающий фондовый рынок и завидный рост реальной экономики в США, — победа нынешнего хозяина Белого дома обеспечена. Если же это всё же произойдёт, то у Байдена появится шанс.

Нельзя сбрасывать поэтому со счетов оба варианта. Если, конечно, старики-претенденты на президентский пост… выживут после президентской кампании, связанной в США с массовыми мероприятиями и пожиманием десятков тысяч рук, отказ от чего из-за эпидемии коронавируса сыграет скорее на руку Байдену.

Однако по крайней мере один из них, скорее всего, всё-таки выживет и станет следующим президентом. Какова будет политика США в отношении России и остального мира в одном или другом случае?

Что будет при Трампе?

При Трампе, если он останется президентом, ничего принципиально не изменится. Он будет продолжать наращивать военную мощь США, использовать НАТО в качестве военного и геополитического инструмента США, укреплять национальную экономику, в том числе путём дальнейшего развития топливно-энергетического сектора, расширяя санкционную политику против стран, чем-то мешающих США. Он продолжит давить на союзников и шантажировать партнёров отказом их "защищать", чтобы те во всём подчинялись Вашингтону.

В области внешней политики США будут продолжать делать ставку на хаос, чтобы самим выглядеть сильными. Крупнейшим дестабилизирующим фактором станет американский уход из Афганистана, который взорвёт Центральную Азию, с негативными последствиями чего придётся иметь дело России и Китаю, которые останутся главными врагами США. Считая Россию более слабым противником, чем Китай, США Трампа стараться вынудить Москву капитулировать перед американскими вожделениями в различных областях. Это необходимо Вашингтону для успеха в противостоянии с Китаем, который в таком случае лишится надёжного тыла.



Все попытки Трампа сблизиться с Путиным приводили к тому, что отношения США с Россией становились стабильно хуже. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress Все попытки Трампа сблизиться с Путиным приводили к тому, что отношения США с Россией становились стабильно хуже. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Лично вроде бы доброжелательные отношения Трампа к России и её президенту Владимиру Путину, как и в прошлом, не будут на практике значить ничего. Наоборот, чтобы хозяина Белого дома не заподозрили дома в "слабине" на этот счёт, он будет парировать такого рода обвинения более жёсткими в отношении России мерами, чем в ином случае. Следует, в частности, ожидать расширения американских санкций против "Северного потока — 2", особенно направленных против западных партнёров "Газпрома" в реализации этого совместного проекта. С тем, чтобы даже в том случае, если русские его реализуют, европейцы боялись использовать поставляемый по нему газ.

Что будет при Байдене?

Если же победит всё-таки Байден, то политика США по форме заметно изменится, хотя конечная цель, которую ставит перед собой Вашингтон, останется той же: обеспечение мирового господства. США Байдена прекратят прессинг против мировой экономики во имя возрождения промышленной мощи США, что является главной целью Трампа. Под видом заботы об "экологии" и борьбы с "глобальным потеплением" на американскую экономику будут наложены многочисленные оковы.

Зато американским корпорациям будет позволено по полной зарабатывать за рубежом, эксплуатируя более дешёвую рабочую силу. США присоединятся к Транстихоокеанскому и Трансатлантическому соглашениям о торговом и инвестиционном партнёрстве. США Байдена попытаются прекратить вызванную политикой Трампа "Америка прежде всего" ссору с Европой, улучшить отношения со странами НАТО, что удастся только отчасти. Потому что нанесённый этим связям Трампом ущерб слишком глубок, и возврата к старому уже быть не может.

США снова начнут экономить на своих Вооружённых силах, делая большую ставку на методы спецслужб, "мягкую силу", "оранжевые революции". Всё это сполна испытает на себе Россия, которую демократы не любят больше республиканцев — ещё и по причине разделяемых русскими консервативных и религиозных ценностей.

В этом смысле Байден будет для Москвы менее комфортным, чем Трамп: в открытом военном столкновении США во главе с воинственными республиканцами Россию не одолеть, по линии "гражданского общества", манипулировать которым так хорошо умеют демократы, при должных ассигнованиях можно добиться большего.

В общем, поскольку для России принципиальной разницы между Трампом и Байденом нет, так как оба стремятся, пусть и каждый по-своему, сделать её колонией США, речь должна идти не о том, как лучше приспособиться к тому или другому, а о том, чтобы быть максимально сильными. В военном отношении эта задача достигнута, в экономической и финансовой сферах — нет. На этом и следует сконцентрировать основные усилия.