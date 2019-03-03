"Зомби Системы": Бельгийские эксперты отчитали Помпео за смех над российским "Цирконом"

Военные эксперты бельгийского издания Dedefensa.org подвергли жесткой критике госсекретаря США Майка Помпео, который высмеял слова президента России Владимира Путина о новейших ракетах "Циркон", назвав их "хвастовством". По их словам, Помпео представляет собой типичного "зомби Системы" американской бюрократии, который читает бумаги, не вдумываясь в их смысл, и сразу после смеха над российскими ракетами начинает требовать от Европы увеличения расходов на оборону под предлогом "русской угрозы".

Заявление Помпео может посеять раскол между Вашингтоном и его союзниками, указывают они. В то же время слова госсекретаря могут показывать глубокий кризис госуправления в США, проявляющийся в снижении уровня взаимодействия между ветвями власти и обороной, полагают авторы.

Пентагон прекрасно осведомлен о стратегической обстановке и российских "Цирконах", однако он мог не предоставить эти сведения другим ветвям исполнительной власти, которые сейчас являются для него больше конкурентами, чем союзниками, пишут эксперты.

Поэтому Помпео, опираясь на оценки своих служб, ослепленных теорией исключительности Америки и ее превосходства, следует нарративу постоянного высмеивания России и ее возможностей. В то же время США демонизируют Россию и ее пугающую мощь, что вступает в противоречие с первой позицией, отражая патологический характер американского руководства, пишут авторы.

"Никогда не стоит сбрасывать со счетов колоссальное невежество этих людей и их невероятное бескультурье", - заключают бельгийцы.