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"Зомби с отсутствием мозга": Соцсети о коронавирусе в украинской Раде
07 марта 2020, 02:35 • 23 • Политика
Депутат Верховной рады самоизолировался в карантине из-за коронавируса. Парламент Украины может быть заражён инфекцией. "Совершенно верно. Зомби с отсутствием мозга", - комментируют "коронавирус в Раде" пользователи соцсетей.
В Верховной раде Украины может быть коронавирус. Нардеп Олег Волошин объявил о самоизоляции в карантине после встречи с заразившимся коронавирусом депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером. В соцсетях считают, что объявлять карантин из-за коронавируса уже поздно.
К настоящему моменту на Украине официально зарегистрировали только 1 случай заражения коронавирусом. Ещё семь человек доставили в больницу с подозрением на наличие инфекции.
Напомним, что ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться. В Италии, по последним данным, уже больше 4,5 тысячи заражённых вирусом. При этом 197 случаев завершились летальным исходом.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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