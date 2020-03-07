"Зомби с отсутствием мозга": Соцсети о коронавирусе в украинской Раде

В Верховной раде Украины может быть коронавирус. Нардеп Олег Волошин объявил о самоизоляции в карантине после встречи с заразившимся коронавирусом депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером. В соцсетях считают, что объявлять карантин из-за коронавируса уже поздно.

Он там уже давно. Лет 30 почти, - комментирует новость в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева. Совершенно верно. Зомби с отсутствием мозга, - соглашается @InriSator. Коронавирус в зРаде, давно мутировал даже, - добавляет @Gadinka30_12. В Раде всё может быть, при такой-то их содомии и в целом их распущенности, - отмечает @OGGqdS82zRWEQwT.

К настоящему моменту на Украине официально зарегистрировали только 1 случай заражения коронавирусом. Ещё семь человек доставили в больницу с подозрением на наличие инфекции.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться. В Италии, по последним данным, уже больше 4,5 тысячи заражённых вирусом. При этом 197 случаев завершились летальным исходом.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva