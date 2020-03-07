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"Зомби с отсутствием мозга": Соцсети о коронавирусе в украинской Раде

07 марта 2020, 02:35  •  23 • Политика
Депутат Верховной рады самоизолировался в карантине из-за коронавируса. Парламент Украины может быть заражён инфекцией. "Совершенно верно. Зомби с отсутствием мозга", - комментируют "коронавирус в Раде" пользователи соцсетей.
В Верховной раде Украины может быть коронавирус. Нардеп Олег Волошин объявил о самоизоляции в карантине после встречи с заразившимся коронавирусом депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером. В соцсетях считают, что объявлять карантин из-за коронавируса уже поздно.
Он там уже давно. Лет 30 почти, - комментирует новость в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.
Совершенно верно. Зомби с отсутствием мозга, - соглашается @InriSator.
Коронавирус в зРаде, давно мутировал даже, - добавляет @Gadinka30_12.
В Раде всё может быть, при такой-то их содомии и в целом их распущенности, - отмечает @OGGqdS82zRWEQwT.
К настоящему моменту на Украине официально зарегистрировали только 1 случай заражения коронавирусом. Ещё семь человек доставили в больницу с подозрением на наличие инфекции.
Напомним, что ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться. В Италии, по последним данным, уже больше 4,5 тысячи заражённых вирусом. При этом 197 случаев завершились летальным исходом.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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