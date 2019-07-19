"Зомби апокалипсис устроили независимые кандидаты": "Москвича" Ходорковского поставили на место

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский решил заступиться за пойманных на подделке подписей "независимых кандидатов" на выборах в Москве. Он назвал недопуск жульничающих оппозиционеров к выборам "плевком в лицо" москвичам".

Речь идет о том, что окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму кандидатам Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Юлии Галяминой, Дмитрию и Геннадию Гудковым, а также Ивану Жданову. Причина - слишком большой процент поддельных или недействительных подписей в поддержку данных кандидатов

"То, что сделали московские власти на этих выборах, - это плевок в лицо всем нам: кандидатам, избирателям и москвичам", - написал беглый олигарх в Twitter.

Москвичи ответили Ходорковскому в комментариях, что "плевком" считают именно поведение так называемых "независимых кандидатов".