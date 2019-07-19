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"Зомби апокалипсис устроили независимые кандидаты": "Москвича" Ходорковского поставили на место

19 июля 2019, 20:24  •  97 • Политика
Олигарх Михаил Ходорковский назвал "плевком в лицо" недопуск на выборы в Мосгордуму так называемых "независимых кандидатов". "Плевком в лицо считаю зомби апокалипсис, который устроили независимые кандидаты", - ответила ему москвичка.
Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский решил заступиться за пойманных на подделке подписей "независимых кандидатов" на выборах в Москве. Он назвал недопуск жульничающих оппозиционеров к выборам "плевком в лицо" москвичам".
Речь идет о том, что окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму кандидатам Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Юлии Галяминой, Дмитрию и Геннадию Гудковым, а также Ивану Жданову. Причина - слишком большой процент поддельных или недействительных подписей в поддержку данных кандидатов
"То, что сделали московские власти на этих выборах, - это плевок в лицо всем нам: кандидатам, избирателям и москвичам", - написал беглый олигарх в Twitter.
Москвичи ответили Ходорковскому в комментариях, что "плевком" считают именно поведение так называемых "независимых кандидатов".
"Я москвичка. И плевком в лицо считаю зомби апокалипсис, который устроили независимые кандидаты", - пишет в соцсети @Svetlana9791.
"Михаил, когда успели москвичом стать?" - интересуется @SochiStars1984.
"Судя по фальшивым подписям, жульничают не "власти", а "независимые кандидаты", - поправил беглого олигарха @KoryakovS.

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