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"Зомби апокалипсис устроили независимые кандидаты": "Москвича" Ходорковского поставили на место
19 июля 2019, 20:24 • 97 • Политика
Олигарх Михаил Ходорковский назвал "плевком в лицо" недопуск на выборы в Мосгордуму так называемых "независимых кандидатов". "Плевком в лицо считаю зомби апокалипсис, который устроили независимые кандидаты", - ответила ему москвичка.
Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский решил заступиться за пойманных на подделке подписей "независимых кандидатов" на выборах в Москве. Он назвал недопуск жульничающих оппозиционеров к выборам "плевком в лицо" москвичам".
Речь идет о том, что окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму кандидатам Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Юлии Галяминой, Дмитрию и Геннадию Гудковым, а также Ивану Жданову. Причина - слишком большой процент поддельных или недействительных подписей в поддержку данных кандидатов
Москвичи ответили Ходорковскому в комментариях, что "плевком" считают именно поведение так называемых "независимых кандидатов".
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