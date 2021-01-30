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"Золотые" метры Березовского: Абрамович, "Аэрофлот" и казначейство Британии делят дворец олигарха

30 января 2021, 12:40  •  128 • В мире
В местечке между Ниццей и Каннами есть так называемая "бухта миллиардеров". Там расположен почти дворец - шикарное поместье, принадлежавшее известному в 1990-х олигарху. Теперь "золотые" метры Березовского делят Роман Абрамович, "Аэрофлот" и казначейство Британии.
Речь идёт о поместье "Шато де ла Гаруп" во Франции. Стоимость этого объекта недвижимости сейчас больше 100 миллионов долларов, что эквивалентно 7,6 миллиарда рублей.
За элитную недвижимость борются, по данным агентства Bloomberg, миллиардер Роман Абрамович, авиакомпания "Аэрофлот" и казначейство Великобритании. Все они являются кредиторами умершего в 2013 году Бориса Березовского.
Общая сумма долгов олигарха составляет порядка 296 миллионов фунтов, то есть более 30 миллиардов рублей. Как говорят в "Аэрофлоте", Березовский в тот период, когда был акционером этой компании в 1990-х, экспроприировал солидную денежную сумму со счетов переводчика.
Роман Абрамович хочет получить за счёт дворца Березовского около миллиона долларов (примерно 76 миллионов рублей). На некоторую сумму рассчитывают налоговые органы Великобритании. Балтийский международный банк претендует на 66 миллионов фунтов, то есть на 6,9 миллиарда рублей. Вдвое меньше собирается отсудить экс-возлюбленная олигарха Елена Горбунова.
На данный момент шато площадью примерно 100 000 квадратных метров, расположенное в "бухте миллиардеров" на мысе Антиб, арестовано властями Франции. Оно фигурирует в деле об отмывании денег.
Жилая площадь "Шато де ла Гаруп" составляет 1500 "квадратов". Согласно оценке экспертов, каждый из этих "золотых" квадратных метров стоит 60 тысяч евро, или 5,5 миллиона рублей.

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