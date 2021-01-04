"Золотые иглы" для депутатов: Онищенко рассказал, где и как на самом деле прививаются политики

В Москве с 4 января стартует бесплатная вакцинация сотрудников органов власти. В этой связи бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал слухи о прививках "золотыми иглами" в президентской поликлинике.

По словам парламентария, на данный момент около половины депутатов Госдумы уже прошли вакцинацию или переболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Это связано с тем, что по закону парламентарии обязаны голосовать лично и поэтому не могут работать удалённо.

Учитывая социальную активность депутатов, они сами находили, где привиться. Думаю, где-то около половины точно привились,

- уточнил Онищенко.

Он добавил, что сам делал прививку в обычной поликлинике, и рекомендует остальным поступить точно так же. То есть пройти вакцинацию там, где люди проходят наблюдение у врача. В случае с парламентариями - это поликлиника Управления делами президента.

Но разницы я никакой не вижу. Золотыми иглами прививку депутатам не делают, это точно,

- отметил Онищенко в интервью изданию "Собеседник".