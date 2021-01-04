Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфи...
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз...
Главная / Политика

"Золотые иглы" для депутатов: Онищенко рассказал, где и как на самом деле прививаются политики

04 января 2021, 17:00  •  20 • Политика
Онищенко опроверг наличие "золотых" вакцин для депутатов в поликлинике президента. По его словам, нет никакой разницы, где получать прививку от COVID, так как шприцы и препарат везде одинаковые.
В Москве с 4 января стартует бесплатная вакцинация сотрудников органов власти. В этой связи бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал слухи о прививках "золотыми иглами" в президентской поликлинике.
По словам парламентария, на данный момент около половины депутатов Госдумы уже прошли вакцинацию или переболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Это связано с тем, что по закону парламентарии обязаны голосовать лично и поэтому не могут работать удалённо.
Учитывая социальную активность депутатов, они сами находили, где привиться. Думаю, где-то около половины точно привились,
- уточнил Онищенко.
Он добавил, что сам делал прививку в обычной поликлинике, и рекомендует остальным поступить точно так же. То есть пройти вакцинацию там, где люди проходят наблюдение у врача. В случае с парламентариями - это поликлиника Управления делами президента.
Но разницы я никакой не вижу. Золотыми иглами прививку депутатам не делают, это точно,
- отметил Онищенко в интервью изданию "Собеседник".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
04 января 2021, 03:15
"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией". Американцы обхохотались
04 января 2021, 01:25
Посыплется так, что про COVID забудем: Эксперты вскрыли банковскую ловушку
04 января 2021, 01:25
"Живут в космосе и не включают мозги": Отказ от вакцины "Спутник V" вызвал ярость в Верховной раде
04 января 2021, 11:30
Внезапный закат карьеры Навального: Forbes раскрыл неудавшийся гамбит оппозиционера
04 января 2021, 11:30
"Россия на войну так и не явилась": украинских разведчиков осмеяли за выдумки о "вторжении"
04 января 2021, 03:15
В версию США об источнике COVID-19 не поверили даже британцы: "Учитывая нескончаемые совпадения…"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 января 2021, 09:15
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
02 января 2021, 11:50
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 21:30
Зеленский "отомстил" России за Крым и Донбасс: На Украине появился новый запрет
01 января 2021, 21:10
Россия в ожидании смерти государства «Украина», — глава МИД
02 января 2021, 13:40
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире
02 января 2021, 20:05
Украинцев будут вакцинировать "Спутником V"? Первый бунт против убийственной политики Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.