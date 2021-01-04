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"Золотые иглы" для депутатов: Онищенко рассказал, где и как на самом деле прививаются политики
04 января 2021, 17:00 • 20 • Политика
Онищенко опроверг наличие "золотых" вакцин для депутатов в поликлинике президента. По его словам, нет никакой разницы, где получать прививку от COVID, так как шприцы и препарат везде одинаковые.
В Москве с 4 января стартует бесплатная вакцинация сотрудников органов власти. В этой связи бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал слухи о прививках "золотыми иглами" в президентской поликлинике.
По словам парламентария, на данный момент около половины депутатов Госдумы уже прошли вакцинацию или переболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Это связано с тем, что по закону парламентарии обязаны голосовать лично и поэтому не могут работать удалённо.
- уточнил Онищенко.
Он добавил, что сам делал прививку в обычной поликлинике, и рекомендует остальным поступить точно так же. То есть пройти вакцинацию там, где люди проходят наблюдение у врача. В случае с парламентариями - это поликлиника Управления делами президента.
- отметил Онищенко в интервью изданию "Собеседник".
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