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"Золотые головы": Русские инженеры поставили в тупик США нашими С-400

20 октября 2020, 14:50  •  292 • Политика
Технология, по которой в России изготавливают ЗРК С-400, остаётся загадкой для наших зарубежных партнёров. А если кто-то любопытный полезет с отвёрткой к засекреченным узлам, те просто придут в негодность. Этот факт очень злит США, отметили военные эксперты.
Как заметил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, русские инженеры и технологи отнюдь не дураки. Более того, наше оружие Москва продает за рубеж в состоянии пониженных боевых характеристик.
Но разгадать секреты С-400 на Западе очень хотят. По некоторым сведениям, США даже давили на Турцию, требуя у той передать закупленные у России С-400 для исследований. Согласно международным договорённостям, такая передача незаконна, но даже если Анкара и поддастся на давление Вашингтона, толку от этого не будет никакого.
"Золотые головы в нашем военно-промышленном комплексе придумали такие хитрости, что при вскрытии схем или плат они моментально приходят в негодность", - отметил Баранец.
Поддержал коллегу военный эксперт Алексей Леонков. Он подтвердил Царьграду, что просто так, простым "вскрытием" секреты С-400 разгадать не выйдет.
"Железку продали - нужно понимать, как эта железка работает, на каких технологиях, а американцы не могут. Мудрят, но ничего не получается. И понятное дело, что у нас в этих комплексах всегда есть защита, что если туда несанкционированный товарищ полезет, то он ничего там не найдёт, всё выгорит", - заверил эксперт.
Как работает "железка", не до конца понимают и сами турки, которым мы продаём эти самые С-400, которые у США, похоже, как кость в горле. Стоило Анкаре провести учебные стрельбы из русского оружия, как тут же взбудораженный Вашингтон зачастил ультиматумами. Как сообщило издание Military Watch, турецкие испытания С-400 включали запуск трёх ракет. Тонким троллингом в сторону США выглядит то, что в учениях были задействованы 10 британских дронов Banshee. Пентагон тут же заявил, что он "решительно осуждает" эти испытания.

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