"Золотой" уголь ничему не научил": Украина похвастала "первой в истории" партией нефти из США

Украина получила "первую в истории" поставку нефти из США. Черное золото привез в Одессу танкер Wisdom Venture. Перекачка нефти в резервуары займет около полутора суток, сообщает пресс-служба одесского порта.

"К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тыс. тонн нефти", - гласит сообщение.

Отмечается, что после разгрузки сырье отправится на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. В августе ожидается прибытие ещё одного танкера с американской нефтью.

Ранее одесский порт принимал нефть из России и Казахстана. После госпереворота в 2014 году отношения между Киевом и Москвой резко испортились и всё сошло на нет. Теперь в порту разгружают дорогую нефть из США.

Напомним, что по аналогичной схеме США продали Украине сверхдорогой пенсельванский уголь. Его доставка была осуществлена в 2017 году.