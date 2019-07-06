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"Золотой" уголь ничему не научил": Украина похвастала "первой в истории" партией нефти из США

06 июля 2019, 23:39  •  46 • Политика
На Украину впервые доставлена партия нефти из США. Танкер с черным золотом прибыл в порт Одессы и будет там разгружаться полтора суток. "Сначала золотой уголь. Теперь золотая нефть. Потом золотой газ", - комментируют в сети.
Украина получила "первую в истории" поставку нефти из США. Черное золото привез в Одессу танкер Wisdom Venture. Перекачка нефти в резервуары займет около полутора суток, сообщает пресс-служба одесского порта.
"К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тыс. тонн нефти", - гласит сообщение.
Отмечается, что после разгрузки сырье отправится на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. В августе ожидается прибытие ещё одного танкера с американской нефтью.
Ранее одесский порт принимал нефть из России и Казахстана. После госпереворота в 2014 году отношения между Киевом и Москвой резко испортились и всё сошло на нет. Теперь в порту разгружают дорогую нефть из США.
Напомним, что по аналогичной схеме США продали Украине сверхдорогой пенсельванский уголь. Его доставка была осуществлена в 2017 году.
"Сначала золотой уголь. Теперь золотая нефть. Потом золотой газ", - комментирует в Twitter viktorijareden‏ @RedenViktorija.

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