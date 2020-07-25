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"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную причину крушения"

25 июля 2020, 09:05  •  296 • Политика
Технический эксперт Юрий Антипов продолжает опровергать версию о ракете, ставшей причиной гибели малайзийского МН17. "Буковскую версию", такую стройную на первый взгляд, разбивает один маленький осколок стекла, которые зацепился в уголке рамы иллюминатора.
Речь идёт о нескольких почти незаметных деталях, полностью ускользнувших от внимания международных следователей и голландских прокуроров.
Большинство экспертов утверждают, что все пробоины в обшивке самолёта были нанесены частицами извне. При этом некоторые всё-таки склонялись к тому, что часть этих частиц летели изнутри самолёта.
По мнению Антипова, на самом деле в лайнере можно увидеть и те и другие частицы. Но далеко не все они были механическими. И если даже не обращать внимания на характер этих частиц, то есть некий факт, который показывает, что же происходило в кабине пилотов в первые секунды катастрофы.
По состоянию и месторасположению шести дисплеев Антипов делает однозначный вывод: скорее всего, взрыв произошёл внутри приборной панели, где создалась высокая температура, из-за чего и были так расплавлены дисплеи.
При этом на внешней стороне фюзеляжа, где находится обшивка кабины, хорошо видно, что дворник переднего стекла даже не был вырван со своего места, хотя всего в трёх метрах от него находится место, куда якобы ударила ракета, выпущенная из "Бука".
Кроме того, Юрий Антипов обращает внимание ещё и на то, что на остатках рамы остекления сохранился нетронутым небольшой кусок стекла в уголке. И на этом кусочке видны характерные пробоины.
По словам эксперта, "золотым ключиком", открывающим дверку к правде, а также к тем событиям, которые произошли в первые мгновения ЧП в кабине пилотов, можно считать этот самый кусочек стекла в оконной раме. Дело в том, что его пронзила насквозь планка, которая приводит в действие дворники, которые в нормальном состоянии спрятаны в кабине под лобовым остеклением внутри приборной консоли. При этом вокруг отверстия, пробитого планкой, хорошо видны следы копоти. Откуда они появились, если при падении самолёт не горел, задаётся вопросом Антипов. Это ещё раз указывает на то, что взрыв произошёл внутри приборной консоли.
Фотография с планкой, которая пробила насквозь стекло, была сделана одной из первых после падения самолёта. Но почему-то на снимках, которые были сделаны с места крушения, никакой планки тяги уже нет в помине. То есть одними из первых сюда прибыли люди, которые хорошо знали причину катастрофы и постарались ликвидировать явные улики.
"Но они опоздали с заметанием улик. А раз опоздали - значит, проиграли. И теперь эта явная улика (как и множество других) показывает всем истинную причину крушения самолёта рейса МН17 и наглядно демонстрирует, что фальсификация и сокрытие улик заинтересованной стороной начались сразу после падения самолёта. Но всё тайное со временем становится явным", - цитирует расследование Антипова блогер Сергей Григорьев на своём канале.

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