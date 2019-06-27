"Знают, что Боинг сбили хохлы": Нидерланды поддержали возвращение России в ПАСЕ

Представители Нидерландов в ПАСЕ голосовали за возвращение делегации России в организацию. В соцсетях это сочли признаком того, что в Амстердаме осведомлены о том, кто на самом деле сбил "Боинг" рейса MH17 над Донбассом.

"Кстати, Нидерланды проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Потому что знают, что Боинг на самом деле сбили xoxлы", - пишет в Twitter @subb_zzer0. "Так все кому надо давно это знают , а все громкие заявления это просто политика текущего момента", - добавляет @konekter. "Да это весь Мир знает. Одни хохлы думают что они удачно увернулись. А просто ещё время правды не пришло... За все ответят", - резюмирует Маргарита‏ @H9aZpfmW0iM92te.

Речь идет о катастрофе малайзийского "Боинга", который был сбит в небе над Донбассом. Украина обвиняет в произошедшем Россию, хотя только у ВСУ были необходимые средства в том районе для уничтожения самолета. А недавно сомнения в украинской версии выразил сам премьер Малайзии. Он отметил, что расследование сильно политизировано.

Напомним, что днем ранее ПАСЕ официально восстановила все права российской делегации. Этому активно сопротивлялась Украина, внеся свыше 200 поправок в документ, но все они были отменены.