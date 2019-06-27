|
"Знают, что Боинг сбили хохлы": Нидерланды поддержали возвращение России в ПАСЕ
27 июня 2019, 15:24 • 114 • Политика
Нидерланды голосовали за возвращение России в ПАСЕ. "Знают, что Боинг на самом деле сбили xoxлы", - комментируют в соцсетях.
Представители Нидерландов в ПАСЕ голосовали за возвращение делегации России в организацию. В соцсетях это сочли признаком того, что в Амстердаме осведомлены о том, кто на самом деле сбил "Боинг" рейса MH17 над Донбассом.
Речь идет о катастрофе малайзийского "Боинга", который был сбит в небе над Донбассом. Украина обвиняет в произошедшем Россию, хотя только у ВСУ были необходимые средства в том районе для уничтожения самолета. А недавно сомнения в украинской версии выразил сам премьер Малайзии. Он отметил, что расследование сильно политизировано.
Напомним, что днем ранее ПАСЕ официально восстановила все права российской делегации. Этому активно сопротивлялась Украина, внеся свыше 200 поправок в документ, но все они были отменены.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июня 2019, 13:24
|
26 июня 2019, 22:54
|
22 июня 2019, 08:39
|
27 июня 2019, 05:39
|
22 июня 2019, 01:54
|
23 июня 2019, 13:39
|
23 июня 2019, 10:24