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"Знаю даже, каким веществом взрывали Boeing-777": Эксперт об уникальных вещдоках с места крушения MH17

31 мая 2019, 23:09  •  92 • В мире
Независимый технический эксперт, член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов в разговоре с Царьградом буквально не оставил камня на камне от версии крушения малайзийского Boeing-777, озвученной голландцами. Эксперт собрал впечатляющие вещдоки, свидетельствующие о том, что взрыв произошёл внутри самолёта.
По словам Антипова, он провёл конкретные исследования благодаря полученным с места крушения самолёта вещдокам. Есть факты, говорит эксперт, что взрыв был на борту, и к этому, естественно, Россия не имеет никакого отношения.
"Журналист "Комсомольской правды" по моей наводке собрал для меня в Донбассе очень-очень говорящие вещдоки. Даже человеку, не знакомому с существом дела, когда их показываешь, сразу становится понятно, что на самом деле произошло на борту. Но я пошёл ещё дальше. Я исследовал привезённые материалы на уникальном японском электронном микроскопе, определяющем химический состав частиц, размер которых не превышает даже одного микрона. Поэтому я знаю даже, каким веществом взрывали Boing", - говорит Антипов.
Правда, озвучить, каким именно, эксперт отказался, отметив, что намерен позже опубликовать результаты собственного исследования. При этом он убеждён, что у голландской стороны таких вещественных доказательств нет.
"В Голландию вещдоки направились в вагонах из-под угля. Мне же были привезены именно с места крушения в полиэтиленовых пакетах. Но ни в тех, ни в других нет ни одного твёрдого доказательства, что к трагедии причастна Россия. Как и того, что самолёт был поражён ракетой "Бук", которого вообще никто не видел. Следов от ракеты нет ни на обшивке самолёта, ни на конструкции", - говорит Антипов.
Он добавляет, что в его распоряжении также есть достаточно фотографий, в том числе тел пилотов, которые свидетельствуют о том, что ракеты не было.
"Ну, вот, в частности, могу сказать о командире корабля. То есть вроде бы как он сидел рядом с "Буком", который взорвался, недалеко, буквально в трёх метрах, как говорят голландцы. Но тогда бы тело превратилось в решето. В "Буке" порядка шести тысяч поражающих элементов. Вы понимаете, что если находиться рядом с ним, то всё тело превратится просто в дуршлаг из мяса. Ничего подобного на теле командира корабля нет. То же касается и первого пилота", - поясняет эксперт.
Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал результаты расследования крушения Boeing-777 Malaysian Airlines, в котором погибло 298 человек.

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