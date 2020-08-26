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"Знаю, что будете спрашивать": Американского дипломата угостили в Москве необычным блюдом
26 августа 2020, 12:55 • 188 • Политика
Американского дипломата угостили в Москве необычным блюдом. "Знаю, что будете спрашивать", - отметила официальный представитель МИД Мария Захарова и рассказала о меню.
Захарова на своей странице в Facebook рассказала о том, чем угощали в Москве американских партнёров. Первому заместителю государственного секретаря США Стивену Бигану и его спутникам предложили блюда русской кухни.
"Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами", - написала Захарова и разместила фото трапезы.
Биган прилетел в Москву 25 августа. В особняке Министерства иностранных дел России у него состоялась встреча с главой ведомства Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудили, в числе прочего, ситуацию в Белоруссии.
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