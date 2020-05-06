"Знали об этом уже 150 лет": Шведский эпидемиолог дал два простых совета против коронавируса

Советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения эпидемиолог Юхан Гизеке уверен, что очевидными преимуществами в борьбе с коронавирусом обладают только две меры - мытьё рук и соблюдение дистанции.

Именно поэтому, по его словам, шведские власти отказались вводить строгий карантин, а решили опираться только на те меры, эффективность которых научно обоснованна.

"На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чём мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям", - сказал он в разговоре с РБК.

По его словам, шведы очень дисциплинированны и выполняют все рекомендации властей, поэтому запирать их по домам нет никакого смысла. Помимо того что в Швеции отказались закрывать общественные места, кафе, школы и так далее, страна также оставила открытыми границы.

Система здравоохранения Швеции справляется с повышенной нагрузкой из-за вируса, а в отделениях интенсивной терапии остаётся около 10% незанятых коек, рассказал Гизеке. Имея такой запас прочности, в стране не собираются вводить дополнительные ограничения.

Гизеке также объяснил, почему процент смертности от коронавируса в Швеции выше, чем в соседних странах. Число летальных исходов от коронавируса на 1 млн человек в Швеции составляет более 260 - больше, чем в соседних Финляндии (42), Дании (83) или Норвегии (38), но меньше, чем в Италии (477), Франции (381) или Британии (419). "Проблема с Данией, Норвегией и Финляндией в том, что принятые там ограничения когда-нибудь придётся снимать. Нельзя сидеть в карантине вечно. Когда это случится, темпы заражений подскочат", - сказал Гизеке. "Всё, что делает жёсткий карантин, - это откладывает решение проблемы, которая перед вами стоит. Но эта проблема по-прежнему останется актуальной через пару месяцев", - убеждён учёный.