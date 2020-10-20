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"Знал бы прикуп…": Мишустин признался, почему согласился стать премьером
20 октября 2020, 16:40 • 160 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, почему согласился занять такой высокий пост. В частности, вопрос звучал немного по-другому - согласился бы он на эту должность, если бы заранее знал о пандемии? Однако ответ премьера исчерпывающе дал понять, почему он в целом согласился занять это кресло. "Знал бы прикуп…" - пошутил он.
В частности, во время специальной сессии очередного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" у Мишустина спросили, согласился бы он на предложение стать премьер-министром, знай он заранее о грядущей пандемии.
Премьер парировал анекдотом:
"Вы бы хотели жить в Сочи? - спросил он в ответ и после отрицательного ответа добавил известную фразу: - Знал бы прикуп, жил бы в Сочи".
Премьер отметил, что это, конечно, юмор, но предложение занять пост не оценивается по рискам, что случится после. По словам Мишустина, в первую очередь это был знак доверия от президента России Владимира Путина. Когда тебе оказывают такое доверие, то думаешь только о том, чтобы оправдать это доверие и доверие людей.
"Вообще любая серьезная позиция - это про ответственность. Надо воспринимать это именно так", - подчеркнул Мишустин.
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