"Знал бы прикуп…": Мишустин признался, почему согласился стать премьером

В частности, во время специальной сессии очередного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" у Мишустина спросили, согласился бы он на предложение стать премьер-министром, знай он заранее о грядущей пандемии.

Премьер парировал анекдотом:

"Вы бы хотели жить в Сочи? - спросил он в ответ и после отрицательного ответа добавил известную фразу: - Знал бы прикуп, жил бы в Сочи".

Премьер отметил, что это, конечно, юмор, но предложение занять пост не оценивается по рискам, что случится после. По словам Мишустина, в первую очередь это был знак доверия от президента России Владимира Путина. Когда тебе оказывают такое доверие, то думаешь только о том, чтобы оправдать это доверие и доверие людей.

"Вообще любая серьезная позиция - это про ответственность. Надо воспринимать это именно так", - подчеркнул Мишустин.