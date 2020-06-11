"Знал бы - не стал открывать эту Америку": Витязева показала "обезглавленного Колумба" в США

Журналистка Юлия Витязева поделилась в Telegram фото, запечатлевшим одно из последствий беспорядков в Соединённых Штатах.

На снимке можно увидеть памятник Христофору Колумбу. Однако фигура мореплавателя осталась без головы.

Бостон. Несколько часов назад активисты BLM [Black Lives Matter] там обезглавили статую Колумба, - написала журналистка.

Фото: скриншот Twitter/Юлия Витязева

Многие интернет-пользователи в комментариях под постом посочувствовали испанскому путешественнику.

Бедолага... Знал бы - не стал открывать эту Америку, - написал один из них.

Погромы продолжаются во многих городах США. Волну запустил трагический случай во время ареста темнокожего американского гражданина Джорджа Флойда.

Полицейские прижали мужчину к дороге, из-за чего тот лишился возможности нормально дышать. Задержанный пытался сказать об этом правоохранителям, но безуспешно. В результате Флойд был госпитализирован и вскоре скончался в больнице.