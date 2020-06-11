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"Знал бы - не стал открывать эту Америку": Витязева показала "обезглавленного Колумба" в США

11 июня 2020, 15:00  •  34 • В мире
Юлия Витязева показала в Twitter "обезглавленного Колумба" в США. Она пояснила, что памятник мореплавателю в Бостоне пострадал в результате действий участников беспорядков. "Знал бы - не стал открывать эту Америку", - прокомментировал пост один из интернет-пользователей.
Журналистка Юлия Витязева поделилась в Telegram фото, запечатлевшим одно из последствий беспорядков в Соединённых Штатах.
На снимке можно увидеть памятник Христофору Колумбу. Однако фигура мореплавателя осталась без головы.
Бостон. Несколько часов назад активисты BLM [Black Lives Matter] там обезглавили статую Колумба, - написала журналистка.
Фото: скриншот Twitter/Юлия Витязева
Многие интернет-пользователи в комментариях под постом посочувствовали испанскому путешественнику.
Бедолага... Знал бы - не стал открывать эту Америку, - написал один из них.
Погромы продолжаются во многих городах США. Волну запустил трагический случай во время ареста темнокожего американского гражданина Джорджа Флойда.
Полицейские прижали мужчину к дороге, из-за чего тот лишился возможности нормально дышать. Задержанный пытался сказать об этом правоохранителям, но безуспешно. В результате Флойд был госпитализирован и вскоре скончался в больнице.

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