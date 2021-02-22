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"Знал бы - не подпустил": Кадыров рассмеялся, узнав о бедах нерукопожатного вице-премьера

22 февраля 2021, 20:05  •  74 • Политика
Кадыров прокомментировал вызвавшее скандал фото с вице-премьером Украины. "Знал бы - не подпустил", - рассмеялся глава Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что лишь вчера узнал о существовании вице-премьера Украины Олега Уруского. Последнего на родине заставили объясняться за совместное фото с главой российского региона на военно-технической выставке IDEX 2021в Абу-Даби.
Кадыров посмеялся над тем, как украинские власти высосали всю эту скандальную историю из пальца. Глава Чечни также пошутил, что украинский вице-премьер подошёл к нему, чтобы выдать все сведения, составляющие государственную тайну.
До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил,
- отметил Кадыров, переходя на более серьёзный тон.
Глава Чечни подчеркнул, что считает для себя неприемлемым пожимать руку людям, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа. По словам Кадырова, такие лица для него нерукопожатны.
Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почётное место дома и на работе,
- подытожил глава Чечни.

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