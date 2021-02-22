"Знал бы - не подпустил": Кадыров рассмеялся, узнав о бедах нерукопожатного вице-премьера

Кадыров прокомментировал вызвавшее скандал фото с вице-премьером Украины. "Знал бы - не подпустил", - рассмеялся глава Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что лишь вчера узнал о существовании вице-премьера Украины Олега Уруского. Последнего на родине заставили объясняться за совместное фото с главой российского региона на военно-технической выставке IDEX 2021в Абу-Даби.

Кадыров посмеялся над тем, как украинские власти высосали всю эту скандальную историю из пальца. Глава Чечни также пошутил, что украинский вице-премьер подошёл к нему, чтобы выдать все сведения, составляющие государственную тайну.

До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил,

- отметил Кадыров, переходя на более серьёзный тон.

Глава Чечни подчеркнул, что считает для себя неприемлемым пожимать руку людям, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа. По словам Кадырова, такие лица для него нерукопожатны.

Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почётное место дома и на работе,

- подытожил глава Чечни.