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"Знал бы - не подпустил": Кадыров рассмеялся, узнав о бедах нерукопожатного вице-премьера
22 февраля 2021, 20:05 • 74 • Политика
Кадыров прокомментировал вызвавшее скандал фото с вице-премьером Украины. "Знал бы - не подпустил", - рассмеялся глава Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что лишь вчера узнал о существовании вице-премьера Украины Олега Уруского. Последнего на родине заставили объясняться за совместное фото с главой российского региона на военно-технической выставке IDEX 2021в Абу-Даби.
Кадыров посмеялся над тем, как украинские власти высосали всю эту скандальную историю из пальца. Глава Чечни также пошутил, что украинский вице-премьер подошёл к нему, чтобы выдать все сведения, составляющие государственную тайну.
- отметил Кадыров, переходя на более серьёзный тон.
Глава Чечни подчеркнул, что считает для себя неприемлемым пожимать руку людям, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа. По словам Кадырова, такие лица для него нерукопожатны.
- подытожил глава Чечни.
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