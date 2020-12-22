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"Знакомый почерк, не правда ли?": С Навальным сыграли злую шутку. Версия Коца
22 декабря 2020, 10:00 • 87 • Политика
Американские и украинские спецслужбы могли сыграть с Навальным злую шутку. Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц поделился своей версией появления "расследования" об "отравлении" блогера: "Знакомый почерк, не правда ли?"
Журналист прокомментировал заявление ФСБ России, что запись разговора, где Навальный якобы беседует с сотрудником Федеральной службы безопасности о своём "отравлении", на самом деле является фейком. По информации ведомства, здесь чувствуется узнаваемый стиль иностранных спецслужб, которые уже не в первый раз прибегают к подмене номера абонента для создания подобных провокаций против России.
Коц обратил внимание, что такую же тактику использовала Служба безопасности Украины в так называемом деле "33 богатырей". А она, как известно, тесно сотрудничает с американской разведкой. Речь идёт о 33 сотрудниках частной военной компании России, которые были задержаны в Белоруссии по украинской наводке незадолго до президентских выборов. Целью Киева было подорвать отношения между Москвой и Минском, а заодно добиться выдачи "богатырей" Украине, где они подозреваются в сотрудничестве с республиками Донбасса.
Он предположил, что в истории со звонком Навального замешаны "те же силы и средства". Американские спецслужбы, вероятнее всего, соединили Навального со своим человеком. В итоге блогер мог действительно думать, что разговаривает с сотрудником ФСБ, а на деле его собеседником был, например, специалист 72-го Центра информационно-психологических операций ССО Украины.
Скриншот: Telegram/Комсомольская правда: KP.RU
В понедельник Навальный выложил запись разговора с человеком, которого назвал "сотрудником ФСБ". Блогер представился ему помощником главы Совбеза России Николая Патрушева и потребовал доложить о "провале в Томске". Своё видео основатель ФБК назвал "Я позвонил убийце. Он признался".
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