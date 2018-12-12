"Знаете, он очень недоволен": Хейли призналась, как шантажировала коллег в ООН "непредсказуемостью" Трампа

Никки Хейли, теперь уже бывшая постпред США при ООН, призналась в интервью телеканалу NBC News, как пыталась заставить других постпредов принимать нужные решения, кивая на "непредсказуемую реакцию" президента.

Можно ли играть в "хорошего и плохого полицейского", работая постпредом США при ООН? Никки Хейли это, по-видимому, вполне удавалось. По крайней мере, такой вывод можно сделать из признания, сделанного ею в интервью телеканалу NBC News.

По ее словам, она неоднократно угрожала своим коллегам в ООН "непредсказуемой реакцией" Дональда Трампа.

"Если мне нужно было позвонить и сказать ему (Трампу. - прим. ред.), что мы хотим сделать то-то… Он усиливал риторику, тогда я возвращалась к постпредам и говорила: "Знаете, он очень недоволен. Не могу обещать, что он сделает или не сделает, но могу сказать, что если мы примем эти санкции, то это не даст ему зайти слишком далеко", - рассказала Хейли.

По ее мнению, это не была игра в "хорошего и плохого полицейского" - ведь она просто выполняла свою работу, добиваясь нужных результатов. При этом сама она оставалась честной, давая возможность Трампу "быть непредсказуемым", пишет "РИА Новости".

По ее словам, секрет работы с Трампом в том, что надо быть честным с самим собой и с ним. В частности, она отметила, что прямо обсуждать с ним варианты действий.

Напомним, о намерении уйти в отставку с занимаемой должности до конца текущего года Никки Хейли заявила еще в октябре. На ее место администрация предложила назначить официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт.