"Знаете, как это происходит?": Рябков описал диалог с США украинской поговоркой

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков описал диалог с США украинской поговоркой. "А у нас знаете, как это всё сейчас происходит?" - спросил он.

Говоря об отношениях с США, Рябков напомнил известную поговорку.

"В стилистике "В огороде бузина, а в Киеве, прости Господи, дай Бог всем киевлянам здоровья, дядька", - сказал он.

Ранее Сергей Рябков провёл переговоры с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид, которая прибыла в Москву, чтобы обсудить ситуацию на границе с Украиной. Об этом рассказал в среду помощник президента России Юрий Ушаков.

Он заявил, что МИД передал американской стороне список требований, выполнение которых должно обеспечить безопасность России. Среди них оказался пункт о предоставлении Москве письменных гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток.