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"Знаете, как это происходит?": Рябков описал диалог с США украинской поговоркой
17 декабря 2021, 15:50 • 201 • Политика
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков описал диалог с США украинской поговоркой. "А у нас знаете, как это всё сейчас происходит?" - спросил он.
Говоря об отношениях с США, Рябков напомнил известную поговорку.
"В стилистике "В огороде бузина, а в Киеве, прости Господи, дай Бог всем киевлянам здоровья, дядька", - сказал он.
Ранее Сергей Рябков провёл переговоры с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид, которая прибыла в Москву, чтобы обсудить ситуацию на границе с Украиной. Об этом рассказал в среду помощник президента России Юрий Ушаков.
Он заявил, что МИД передал американской стороне список требований, выполнение которых должно обеспечить безопасность России. Среди них оказался пункт о предоставлении Москве письменных гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток.
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