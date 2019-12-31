"Знаете, как дышать": Соловьёв объяснил, как справляется с бешеным рабочим графиком

Среди тех, кто вместе с Царьградом подводит итоги уходящего года и делится знаковыми для них событиями, был и телеведущий Владимир Соловьёв. В беседе он признался, что лично для него знаковым событием 2019 года стало "открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту".

"Это почему-то меня лично очень вдохновило. Что-то в этом жизнеутверждающее, - признался Соловьёв. - Очень приятно. То есть для меня это оказалось важным".

В числе личных знаковых событий телеведущий перечислил несколько стартовых программ, среди которых и "Москва. Кремль. Путин", и "Кто против?". Ведущими последнего, напомним, стали Сергей Михеев и Дмитрий Куликов. Отметил Соловьёв и новых интересных участников своих авторских "Вечеров".

"Так что успех телевизионный тоже был очень важен, и, конечно, приятны признания ВЦИОМа, который высоко оценил наши программы и также нашёл добрые слова и про меня. И то, что оказался в книге рекордов Гиннесса", - перечисляет собеседник Царьграда.

А после объяснил, как справляется со своим бешеным рабочим графиком, который, напомним, многих в Сети не только удивил, но и восхитил. Некоторые даже попытались подсчитать, сколько же часов в сутки ведущий работает, успевая и программы записать, и в радиоэфире побывать, и ещё множество дел переделать.

"Действительно, много работал в этом году. Но я к этому отношусь… то есть я не смотрю на работу, как на нечто бесконечное тяжёлое. Потому что когда занимаешься любимым делом, то на работе не устаёшь, - признался Соловьёв. - Знаете, как дышать. Ты же не устаёшь от того, что дышишь. Ты просто дышишь. Так же и работа".

Он также рассказал о своих планах "написать книгу, и не одну, несколько, скажем так, футуристическую, о тех, как мне кажется, вызовах, которые стоят перед нашей страной".

Кроме того, подумывает телеведущий и о создании новых телевизионных проектов, но не столько политических, сколько социальных.

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