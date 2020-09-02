"Знаете, это страшно": Политолог предложил эвакуировать всех желающих из США в Россию

Российский политолог прокомментировал в своём Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева" нападение темнокожего молодого человека с кирпичом на белого мужчину, которое имело место в США.

Эксперт сделал репост видео, на котором запечатлён сам момент совершения преступления. На кадрах видно, как злоумышленник подкрадывается к спокойно идущему по тротуару и ничего не подозревающему жителю.

В следующий момент преступник наносит удар по затылку белого мужчины кирпичом. Тот падает навзничь и остаётся лежать на асфальте. За кадром слышен смех оператора.

Евстафьев признался, что шокирован этим роликом. По его мнению, показанные в нём события нельзя считать простым хулиганством. Это фактически "расчеловечивание одной расы" и "выведение её "за скобки" жизни". При этом всё это разворачивается "под смех окружающих".