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"Знаете, это страшно": Политолог предложил эвакуировать всех желающих из США в Россию
02 сентября 2020, 02:35 • 67 • В мире
Увидев жуткие кадры из США, политолог Дмитрий Евстафьев предложил эвакуировать всех желающих американцев в Россию. На видео запечатлено нападение темнокожего молодого человека с кирпичом на белого мужчину. Это произошло средь бела дня, когда первый просто шёл по тротуару, ничего не подозревая.
Российский политолог прокомментировал в своём Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева" нападение темнокожего молодого человека с кирпичом на белого мужчину, которое имело место в США.
Эксперт сделал репост видео, на котором запечатлён сам момент совершения преступления. На кадрах видно, как злоумышленник подкрадывается к спокойно идущему по тротуару и ничего не подозревающему жителю.
В следующий момент преступник наносит удар по затылку белого мужчины кирпичом. Тот падает навзничь и остаётся лежать на асфальте. За кадром слышен смех оператора.
Евстафьев признался, что шокирован этим роликом. По его мнению, показанные в нём события нельзя считать простым хулиганством. Это фактически "расчеловечивание одной расы" и "выведение её "за скобки" жизни". При этом всё это разворачивается "под смех окружающих".
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