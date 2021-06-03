"Знаете это лучше, чем кто-либо": Путин сказал, благодаря кому Россия вышла из кризиса

Путин заявил о выходе экономики из сложной ситуации после пандемии. "Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом. Я ещё скажу об этом завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто-либо", - отметил глава государства.

России удалось преодолеть сложности, и экономика страны начала выходить из кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания инвестсоглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Речь идёт о сложностях, вызванных глобальной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По словам президента, страна справилась со всеми трудностями в том числе благодаря бизнесу.

Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом. Я ещё скажу об этом завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто-либо, вы чувствуете это всё в ходе практической работы в ежедневном режиме,

- отметил Владимир Путин.

Глава государства принял участие в работе форума в режиме онлайн. Он выступил на церемонии подписания инвестиционных соглашений по видеосвязи. Сам форум проходит в очном формате. Он продлится со 2 по 5 июня. В прошлом году мероприятие было отменено из-за глобальной пандемии COVID-19.