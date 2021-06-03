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"Знаете это лучше, чем кто-либо": Путин сказал, благодаря кому Россия вышла из кризиса

03 июня 2021, 16:45  •  65 • Политика
Путин заявил о выходе экономики из сложной ситуации после пандемии. "Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом. Я ещё скажу об этом завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто-либо", - отметил глава государства.
России удалось преодолеть сложности, и экономика страны начала выходить из кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания инвестсоглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Речь идёт о сложностях, вызванных глобальной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По словам президента, страна справилась со всеми трудностями в том числе благодаря бизнесу.
Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом. Я ещё скажу об этом завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто-либо, вы чувствуете это всё в ходе практической работы в ежедневном режиме,
- отметил Владимир Путин.
Глава государства принял участие в работе форума в режиме онлайн. Он выступил на церемонии подписания инвестиционных соглашений по видеосвязи. Сам форум проходит в очном формате. Он продлится со 2 по 5 июня. В прошлом году мероприятие было отменено из-за глобальной пандемии COVID-19.

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