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"Знает о минах чуть ли не больше, чем эксперт": Путин удивил журналистов во время визита на остров Гогланд
23 декабря 2019, 21:54 • 76 • Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины. В ходе подводной экспедиции президент России поразил журналистов и экспертов знаниями об устройстве и расположении подводных минных полей, рассказал военный обозреватель КП Виктор Баранец.
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года, рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Подробностями этой истории с Царьградом поделился военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец. Он был в группе тех журналистов, которые сопровождали Путина на остров Гогланд, а потом в то место, где затонула русская подводная лодка Щ-308.
Баранец вспоминает, что стоило руководителю подводной экспедиции, которая нашла эту подлодку на 50-метровой глубине, упомянуть о подводных минных полях и о том, что они хитро и густо расставлены, как Путин тут же завёлся. Он стал рассказывать про устройства этих минных полей и их количество. Даже эксперты были удивлены познаниями российского лидера.
Он добавил, что никому их журналистов не сказали, что в преддверии визита минное поле было вычищено. Об этом стало известно только сейчас.
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