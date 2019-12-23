"Знает о минах чуть ли не больше, чем эксперт": Путин удивил журналистов во время визита на остров Гогланд

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года, рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Подробностями этой истории с Царьградом поделился военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец. Он был в группе тех журналистов, которые сопровождали Путина на остров Гогланд, а потом в то место, где затонула русская подводная лодка Щ-308.

Баранец вспоминает, что стоило руководителю подводной экспедиции, которая нашла эту подлодку на 50-метровой глубине, упомянуть о подводных минных полях и о том, что они хитро и густо расставлены, как Путин тут же завёлся. Он стал рассказывать про устройства этих минных полей и их количество. Даже эксперты были удивлены познаниями российского лидера.

"Я подошёл к нему и сказал: Владимир Владимирович, вы специально готовились о минной обстановке в Финском заливе? Он говорит: почему же, я ещё с молодости интересовался этим вопросом. Во-первых, у меня родня служила на флоте, я много читал, я видел людей, я перечитал много, потому я хорошо знал, в каком состоянии это минное поле", - поделился с Царьградом военный обозреватель КП Виктор Баранец.

Он добавил, что никому их журналистов не сказали, что в преддверии визита минное поле было вычищено. Об этом стало известно только сейчас.