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"Знает кошка американская, чьё сало съела": Сатановский предсказал итог выборов в США

24 октября 2020, 14:10  •  26 • Политика
Сатановский предсказал итог выборов в США. "Знает кошка американская, чьё сало съела. И демократическая знает, и республиканская. На редкость гнусные твари их политики. И этого уже не исправишь..." - отмечает политолог.
В США прошли последние дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом в преддверии ноябрьских выборов нового главы страны. Обоих кандидатов оценил политолог и экономист Евгений Сатановский.
По его мнению, Байден выглядит более слабым кандидатом. Он постоянно путается в фактах и цифрах, забывает, где выступает и на какой пост баллотируется, как кого зовут - тоже плохо помнит. И при этом во всём винит русских хакеров, иранцев, китайцев и Трампа.
Тут главное, чтоб он до выборов дожил. Ему вообще-то не Штатами командовать, а отдыхать в специализированной геронтологии, - пишет Сатановский на своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Действующий президент США Трамп выглядит на фоне своего соперника настоящим живчиком, отмечает эксперт. Глава Белого дома очень бодр, выступает перед огромными толпами, приплясывает, переболел коронавирусной инфекцией, опять же. Правда, тоже во всём винит Китай, Россию и Иран, а также Северную Корею.
Одним из основных достоинств Трампа, с точки зрения России, Сатановский называет то, что нынешний президент США не стремится ввязываться в войны. Вместо этого Трамп предпочитает атаковать всех вербально. Если президентом США станет Байден, то 100% будет война, уверен политолог.
С другой стороны, отмечает эксперт, Байден является апологетом "зелёной энергетики". Следовательно, если он победит, то с нефтяной и газовой промышленностью США можно будет попрощаться, что для России несомненный плюс.
Но кто бы из двух кандидатов в итоге ни победил, США ждёт страшный раскол наподобие того, что был в России в 1917 году. И закончится он либо гражданской войной, либо развалом страны.
Знает кошка американская, чьё сало съела. И демократическая знает, и республиканская. На редкость гнусные твари их политики. И этого уже не исправишь... - делает вывод Сатановский.

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