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"Значительные уступки"? Во Франции примут "урезанную" версию пенсионной реформы
12 декабря 2019, 06:24 • 64 • В мире
Французские власти всё-таки решились на уступки протестующим против пенсионной реформы. Как сообщает издание Le Monde, до этого хотели повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, начиная с 2027 года. Уходить на пенсию будут также в 62 года. Но тем, кто не проработает ещё два года, выплаты будут урезаны. Многие французы сомневаются, что "значительные уступки" властей принесут пользу.
Французские власти согласились пойти на "значительные уступки" протестующим. Волна протестов длится уже две недели. Она началась после того, как решили поднять пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Теперь же планку оставят на том же уровне. Как объясняет издание Le Monde, французы смогут уходить на пенсию в 62 года. Однако выплат они получат меньше, чем уходящие на покой в 64 года.
"При этом изменения будут распространяться на тех, кто родился в 1975 году и позже, для остальных же расчёт останется старым", - пишет Lenta.ru.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп недавно анонсировал пенсионную реформу. Планку пенсионного возраста собирались повысить, начиная с 2027 года. Французское правительство оказалось заинтересовано в том, чтобы люди "работали в течение большего периода лет". Премьер-министр настаивал, что существующая система, в которой есть 42 варианта для разных слоёв, слишком сложная и запутанная.
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