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"Значительно сократился объем работы": Служба иммиграции и гражданства США закрывает офис в Москве

07 февраля 2019, 00:54  •  61 • В мире
В самом конце февраля прекращает прием граждан и окончательно закрывается московское бюро Службы иммиграции и гражданства США. Как сообщает ведомство, связано это с тем, что "значительно сократился объем работы службы".
Крайне низкая загрузка офиса московского отделения Службы гражданства и иммиграции в США стала причиной его закрытия. 28 февраля станет последним днем, когда в отделении еще будут приниматься заявления от граждан, а 29 марта USCIS навсегда прекратит свою работу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 6 февраля на сайте организации.
Небольшую часть функций, которые выполняло бюро, возьмет на себя американское посольство в Москве
После этого вопросами иммиграции для граждан России станет заниматься отделение USCIS, находящееся в Афинах. Сюда же придется обращаться и жителям других стран - бывших республик СССР.
Об этом сообщает ТАСС.

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