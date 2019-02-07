"Значительно сократился объем работы": Служба иммиграции и гражданства США закрывает офис в Москве

В самом конце февраля прекращает прием граждан и окончательно закрывается московское бюро Службы иммиграции и гражданства США. Как сообщает ведомство, связано это с тем, что "значительно сократился объем работы службы".

Крайне низкая загрузка офиса московского отделения Службы гражданства и иммиграции в США стала причиной его закрытия. 28 февраля станет последним днем, когда в отделении еще будут приниматься заявления от граждан, а 29 марта USCIS навсегда прекратит свою работу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 6 февраля на сайте организации.

Небольшую часть функций, которые выполняло бюро, возьмет на себя американское посольство в Москве

После этого вопросами иммиграции для граждан России станет заниматься отделение USCIS, находящееся в Афинах. Сюда же придется обращаться и жителям других стран - бывших республик СССР.

Об этом сообщает ТАСС.