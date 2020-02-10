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"Значительная часть России окажется под ударом": Лавров вскрыл риски "ядерной" стратегии США

10 февраля 2020, 12:54  •  82 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о том, что у американцев есть планы развертывания ракет средней и меньшей дальности в АТР. "Значительная часть России окажется под ударом", - вскрыл дипломат риски "ядерной" стратегии США. И предупредил о вынужденной реакции России в этом случае.
"У американцев есть планы развертывания ракет средней и меньшей дальности в АТР", - напомнил в беседе с "РГ" министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также напомнил, что в этих планах фигурируют Япония и Южная Корея, хотя и Токио, и Сеул заявляли, что у них, мол, нет намерений размещать подобные ракеты.
Однако российский дипломат не исключил и такого сценария. "Если американцы всерьез захотят разместить там ракеты, я не думаю, что это невозможно", - заметил Лавров.
В то же время он напомнил и о том, что и про экзотические острова в Тихом океане тоже заходил разговор. Глава МИД России указал на то, что, с одной стороны, американцы нацелены на сдерживание Китая, но в то же время географически есть и риски американской "ядерной" стратегии для нашей страны.
"Если в этих точках будут размещены американские ракеты средней и меньшей дальности, то значительная часть территории России окажется под ударом", - предупредил Лавров, добавив, что в случае размещения этого оружия в Японии и Южной Корее под ударом может оказаться и "вся наша территория до Уральских гор".
И в этом случае министр предупредил о вынужденном реагировании России на подобные действия, напомнив о том, что и с Токио, и с Сеулом Москва ведёт переговоры и говорит о рисках.
Кроме того, обратил внимание российский дипломат и на концепцию Вашингтона так называемого "быстрого глобального удара", при которой предполагается использование неядерных стратегических вооружений. В том числе указал министр и на основную цель этой концепции: "достижение любой точки земного шара максимум за час". По мнению Лаврова,"это новый дестабилизирующий фактор".

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