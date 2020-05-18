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"Значит, при Ельцине развала не было?": Навальному провели исторический ликбез после слов о Путине
18 мая 2020, 20:55 • 21 • Политика
Алексею Навальному провели исторический ликбез после его слов о Владимире Путине. Он заявил, якобы при нынешнем президенте России не было создано никаких новых вооружений, а все НИОКР были развалены. "Значит, при Ельцине развала не было?" - заметил один из Twitter-каналов.
Twitter-канал "Голос Мордора" ответил блогеру Алексею Навальному на его заявление о том, что якобы при президенте Владимире Путине в России не было создано никаких новых вооружений.
Ранее тот написал, что российский лидер любит говорить о новых разработках оружия в стране лишь потому, что это будто бы невозможно проверить.
Фото: скриншот Twitter/Голос Мордора
Автор "Голоса Мордора" подчеркнул, что Навальный в очередной раз искажает реальную ситуацию. Он намекнул, что блогер ради продвижения своих политических тезисов будет готов отрицать даже самые объективные факты и выдумывать самые невозможные.
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