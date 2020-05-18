"Значит, при Ельцине развала не было?": Навальному провели исторический ликбез после слов о Путине

Twitter-канал "Голос Мордора" ответил блогеру Алексею Навальному на его заявление о том, что якобы при президенте Владимире Путине в России не было создано никаких новых вооружений.

Ранее тот написал, что российский лидер любит говорить о новых разработках оружия в стране лишь потому, что это будто бы невозможно проверить.

На ваше "нет никаких новых видов вооружения, за 20 развалили все НИОКР", можно ответить: вы просто не знаете, это военная тайна, - заявил блогер.

Фото: скриншот Twitter/Голос Мордора

Автор "Голоса Мордора" подчеркнул, что Навальный в очередной раз искажает реальную ситуацию. Он намекнул, что блогер ради продвижения своих политических тезисов будет готов отрицать даже самые объективные факты и выдумывать самые невозможные.